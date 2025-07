Márcia Goldschmidt detona Bia Miranda ao vivo no SBT

SIGA NO

Na noite de ontem (28), a apresentadora Márcia Goldschmidt protagonizou um dos momentos mais polêmicos da semana ao participar do programa No Alvo, exibido pelo SBT. Sem papas na língua, ela não apenas criticou o comportamento de algumas influenciadoras digitais, como também lançou farpas diretas contra Bia Miranda, ex-participante de A Fazenda e neta de Gretchen.

Durante a atração, que se diferencia por não ter apresentador fixo e por contar com perguntas elaboradas por inteligência artificial a partir de dados cruzados, Márcia foi desafiada a indicar uma influenciadora para colocar “de castigo” em um de seus programas. A resposta surpreendeu a audiência e sacudiu as redes sociais.

“Eu acho que tem algumas, tem muitas, acho que não vou nem falar os nomes para não dar espaço. Eu acho que tem muita coisa influenciando mal a juventude na internet, eu colocaria umas cinco sentadas”, declarou inicialmente.

Ao ser pressionada a citar um nome específico, a comunicadora não hesitou: “A Bia Miranda, por exemplo. Eu acho que essa moça tem sido um exemplo de tudo o que uma mulher não deve ser”, disparou, sem disfarçar sua indignação.

Márcia Goldschmidt critica à submissão feminina de Bia Miranda

Em um dos trechos mais intensos da entrevista, Márcia Goldschmidt criticou duramente mulheres que abrem mão da autonomia por relações que, segundo ela, aprisionam emocionalmente. Em tom firme, ela fez um alerta direto:

“O pior tipo de mulher é a que não quer acordar e fica vivendo em um pesadelo. As pessoas gostam de ser enganadas. Fico indignada com pessoas gostam de ser enganadas em troca de um afago no ego”, declarou.

Ela ainda aconselhou, sem meias palavras: “Exorcize a machodependência! Urgente”.

Sem filtros, mas com humildade

Apesar das declarações contundentes, Márcia fez questão de dizer que não se vê como dona da verdade. Para ela, ouvir é mais valioso do que aconselhar — uma visão que reforça sua personalidade forte, mas aberta ao diálogo:

“Conselho é algo complicado. Não gosto dessa palavra. Cada um tem sua vivência. Não sou dona da verdade. Gosto muito de ouvir. Só os idiotas não mudam de opinião”, afirmou, encerrando a entrevista com uma mensagem provocadora, mas reflexiva.

A fala da apresentadora, que marcou gerações com seu estilo direto nos anos 1990 e 2000, rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto muitos aplaudiram sua coragem em abordar temas delicados como dependência emocional e influência digital, outros consideraram o ataque a Bia Miranda como desnecessário.

