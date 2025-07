Missa de sétimo dia de Preta Gil será celebrada nesta segunda no Rio

A missa de sétimo dia em homenagem à cantora Preta Gil acontece nesta segunda-feira (28), às 19h, na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cerimônia deve reunir familiares, amigos e admiradores da artista, que faleceu no último dia 20, em Nova York, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

No último sábado (26), uma missa foi realizada no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, cidade com forte ligação afetiva e musical com a família Gil. O momento de fé e despedida contou com a presença de amigos e fãs baianos da cantora.

Como foi o velório no Rio de Janeiro?

A despedida pública de Preta Gil aconteceu na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório foi aberto ao público e emocionou milhares de pessoas que foram prestar as últimas homenagens. Amigos famosos, familiares e fãs formaram longas filas para se despedir da artista.

Francisco Gil e Soraya Rocha no velório de Preta Gil. Foto: Tiê Leal / Super Rádio Tupi A primeira-dama Janja Silva, a ministra da cultura Margareth Menezes, e Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, no velório de Preta Gil; Foto: Maria Clara Anselmo/Super Rádio Tupi Foto: Carlos Junior/Super Radio Tupi A agência desenvolveu projetos para diversos artistas e influenciadores, conquistando o Prêmio Caboré em 2019 na categoria Serviços de Marketing. Além de tudo, Preta Gil foi uma das fundadoras e sócia-diretora da Music2Mynd, uma agência de marketing de influência e entretenimento.

Após o velório, o corpo seguiu em cortejo fúnebre pelas ruas do centro da cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O trajeto passou por trechos do circuito de megablocos do Carnaval carioca — rota que agora leva o nome de Preta Gil em homenagem à artista, fundadora do tradicional “Bloco da Preta”.

O enterro foi aberto ao público?

Não. A cerimônia de cremação foi restrita à família e ocorreu no Crematório e Cemitério da Penitência. Preta Gil era filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, mãe do cantor Francisco Gil e avó de Sol de Maria.

Qual o legado deixado por Preta Gil?

Desde o diagnóstico do câncer, em 2023, Preta compartilhou abertamente sua jornada, se tornando símbolo de coragem, vulnerabilidade e resistência. Sua trajetória artística, marcada por autenticidade, irreverência e representatividade, permanece viva na memória de quem a admirava — dentro e fora dos palcos.

The post Missa de sétimo dia de Preta Gil será celebrada nesta segunda no Rio appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.