Ratinho se despede da mãe e agradece apoio: “Uma parte de mim se vai com ela”

Carlos Roberto Massa, conhecido por todo o Brasil como Ratinho, usou suas redes sociais neste fim de semana para se pronunciar pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Maria Talarico Massa, aos 93 anos. Em uma mensagem emocionada, o apresentador do SBT falou da dor da despedida e prestou uma homenagem à matriarca: “Perder minha mãe, Dona Maria, é uma dor imensa. Uma parte de mim se vai com ela”.

Ratinho também fez questão de agradecer as mensagens de carinho que ele e sua família receberam após o falecimento. “Ver tanto carinho vindo de vocês nos conforta e fortalece. Saber que ela foi lembrada com tanto respeito é motivo de orgulho e gratidão”, escreveu.

Em sua publicação, ele definiu Dona Maria como seu “maior exemplo, abrigo e alegria” e afirmou que seguirá honrando sua memória com amor.

Ele também foi político (vereador e deputado federal), e desde os anos 1990 comanda o programa que leva seu apelido .

Quem se manifestou nas redes sociais?

Diversos artistas, amigos e colegas de trabalho deixaram mensagens de solidariedade. Adriane Galisteu comentou: “Todo o meu amor!”. Já Felipeh Campos destacou a importância do papel materno: “Mãe, palavra pequena com um significado gigantesco! As mães deveriam viver eternamente. Sinto muito, Ratinho!”. A cantora Elba Ramalho também prestou seus sentimentos: “Meus sinceros sentimentos, querido! Força”.

O que se sabe sobre o falecimento?

A notícia da morte foi divulgada por meio de uma nota oficial do Grupo Massa, fundado por Ratinho. O texto lamenta a perda e confirma o falecimento de Maria Talarico Massa, sem detalhar a causa da morte. Ela também era avó do governador do Paraná, Carlos Massa Júnior, o Ratinho Jr. (PSD).

