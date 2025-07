O caixão com o corpo de Preta Gil foi aberto na manhã desta Sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, permitindo que o público se despeça da artista de forma mais próxima. A cerimônia, que segue até as 13h, é marcada por forte emoção e uma grande presença de fãs, amigos e admiradores que ocupam os arredores do teatro, na Cinelândia.

velório de Preta Gil Velório de Preta Gil Velório de Preta Gil no Rio. Foto: Tiê Leal / Super Rádio Tupi Francisco Gil e Soraya Rocha no velório de Preta Gil. Foto: Tiê Leal / Super Rádio Tupi

Fila de homenagens e carinho dos fãs

Em silêncio respeitoso, os presentes passam um a um diante do corpo da cantora, que recebe flores, orações e palavras de carinho. Muitos seguram cartazes com frases como “Você nunca será esquecida” e “Preta Gil vive”, enquanto outros não contêm as lágrimas diante da despedida.

Decisão da família e conexão com o público

A abertura do caixão foi autorizada pela família como forma de permitir uma despedida mais íntima e simbólica, reforçando o vínculo forte que a cantora sempre teve com seu público. Preta Gil faleceu aos 50 anos após uma batalha contra o câncer, deixando uma trajetória de luta, alegria e representatividade.

Último percurso até o Caju

Ao fim do velório aberto, o corpo será levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros até o Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio, onde ocorrerá uma cerimônia reservada à família e amigos, seguida da cremação prevista para as 17h.

The post Caixão de Preta Gil é aberto ao público no Theatro Municipal do Rio; veja fotos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.