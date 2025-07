Rio amanhece de luto: Preta Gil é velada no Theatro Municipal

O corpo de Preta Gil chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (25/7). O local, um dos mais emblemáticos da cultura carioca, abriu suas portas para o velório da cantora — uma última homenagem à mulher que marcou gerações com sua voz, sua liberdade e sua presença inconfundível. O velório foi aberto ao público das 9h às 13h, permitindo que fãs, amigos e admiradores pudessem se despedir da artista.

Um adeus com o som e as cores do Carnaval

Após a cerimônia pública, o corpo de Preta seguirá em cortejo por um percurso simbólico: o circuito dos megablocos do Carnaval carioca, que passou a levar seu nome. É uma despedida com a cara dela — vibrante, popular e profundamente ligada ao povo e à festa. Preta Gil era a figura central do icônico Bloco da Preta, que arrastava multidões nas ruas do Rio e virou referência de alegria, liberdade e diversidade. Nesta sexta, o caminho será o mesmo, mas o tom é outro: é o som do lamento, das palmas e da saudade.

A agência desenvolveu projetos para diversos artistas e influenciadores, conquistando o Prêmio Caboré em 2019 na categoria Serviços de Marketing. Sua carreira foi marcada pela defesa da liberdade de expressão, pela quebra de tabus e pela luta contra o preconceito. Foto: Reprodução/Instagram Além de tudo, Preta Gil foi uma das fundadoras e sócia-diretora da Music2Mynd, uma agência de marketing de influência e entretenimento.

Últimos momentos reservados à intimidade

Das 13h às 15h, o Theatro Municipal será fechado para uma cerimônia reservada apenas a familiares e amigos próximos. É quando o palco da arte dá lugar ao silêncio da despedida íntima — entre abraços, lágrimas e memórias compartilhadas. Espera-se a presença de autoridades, artistas e personalidades da cultura e da política que conviveram com Preta ao longo de sua trajetória pública e pessoal.

Cremação no fim da tarde e rito final de despedida

Por volta das 15h, o corpo será levado ao Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, em um carro do Corpo de Bombeiros, encerrando o ciclo de despedidas. A cerimônia final também será restrita à família e acontecerá até as 17h. A filha de Gilberto Gil e uma das vozes mais autênticas da música e da vida brasileira parte cercada por amor, reconhecimento e uma cidade inteira em pranto.

