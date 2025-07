Faliu? Andressa Urach coloca bens à venda

Na tarde desta quinta-feira (24), a influenciadora e atriz de conteúdo adulto Andressa Urach agitou as redes sociais ao anunciar a venda de dois apartamentos localizados em Porto Alegre, além de cavalos cuidados por uma empresa especializada. A atitude levantou questionamentos entre os seguidores sobre um possível momento financeiro delicado.

Detalhes dos imóveis de Andressa Urach chamam atenção

O primeiro imóvel divulgado por Urach está localizado no bairro São João, na capital do Rio Grande do Sul. Avaliado em R$ 350 mil, o apartamento oferece três dormitórios, ampla área de convivência e está em excelente estado de conservação.

“Apartamento com três dormitórios, uma vaga de estacionamento, com 97 metros quadrados privativos, terceiro andar (quarto pavimento), de frente/lateral, com amplo living para dois ambientes, piso em parquet, cozinha e banheiro com piso e revestimento em porcelanato. Imóvel em excelente estado de conservação, ótima ventilação cruzada e iluminação natural, peças amplas”, descreve o anúncio.

Já o segundo apartamento, localizado no bairro Jardim Itu, também em Porto Alegre, foi anunciado por R$ 320 mil. Com dois quartos, o imóvel é menor, mas bem estruturado e com área de lazer no condomínio.

“Apartamento com dois dormitórios, uma vaga de estacionamento privativa, com 50 metros quadrados privativos, piso laminado, amplo living para dois ambientes, janela grande na sala, cozinha americana com bancada em granito e móveis planejados, área de serviço, banheiro com box em vidro e armários embutidos. Imóvel bastante ensolarado, terceiro andar, de fundos, com vista para a piscina e áreas de lazer. Edifício com elevador, hall de entrada”, afirma o anúncio publicado pela imobiliária.

Cavalos também estão sendo negociados

Além dos imóveis, Andressa Urach também comunicou a intenção de vender alguns cavalos. Segundo ela, os animais são cuidados pela empresa Feito Animal, e os interessados devem entrar em contato diretamente com a organização. Entretanto, a ex-participante de reality não revelou quantos cavalos estão disponíveis, tampouco os valores estimados.

Polêmica recente: Urach quer gravar filme com sete anões

Se a venda de bens surpreendeu os seguidores, uma declaração feita por Urach recentemente causou ainda mais impacto. Durante entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, ela revelou seu próximo desejo no universo do conteúdo adulto e não economizou no bom humor:

“Sete anões. Eu tô em busca de sete anões, por favor. Envie o seu currículo porque a Branca de Neve está procurando os anões. Ímola e os seus sete anões. Envie currículo”, disse ela, referindo-se ao codinome que usa na carreira.

Rumores de crise ou estratégia?

A publicação dos anúncios imobiliários e o envolvimento com projetos ousados no mercado adulto reacenderam especulações sobre a situação financeira da influenciadora. Apesar de não mencionar dificuldades econômicas, a sequência de decisões tem levado seguidores a questionar se há uma nova reviravolta na vida de Andressa Urach, que ficou nacionalmente conhecida por suas mudanças radicais de trajetória.

The post Faliu? Andressa Urach coloca bens à venda appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.