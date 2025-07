Namorada de Belo se pronuncia sobre ida para A Fazenda

Os rumores de que Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, estaria cotada para o elenco de A Fazenda 17, da Record, movimentaram a web nesta semana. Porém, foi a própria modelo e empresária quem decidiu colocar um ponto final nas especulações.

Durante participação no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira (24), ela negou de forma direta qualquer envolvimento com o reality show rural da emissora.

“Não assinei nenhum contrato”, afirmou a namorada de Belo

A declaração veio logo após fotos da influenciadora circularem nas redes sociais, registrando sua visita aos estúdios da Record. Mas, segundo ela, o motivo foi bem diferente do que imaginaram os internautas.

“Eu cheguei a ir na Record, eu fui convidada para um podcast, [mas] não tive convite, não assinei nenhum contrato, tá bom? Teria que ser bem conversado mesmo, não é nem por causa do relacionamento, mas eu tenho um filho de três anos, eu fico 15 dias sem ver ele e já morro”, explicou Rayane, de 27 anos, mãe do pequeno Zion.

Relacionamento com Belo veio cheio de desafios

Ainda durante a entrevista, Rayane comentou sobre o namoro com o cantor Belo. Segundo ela, o início da relação foi marcado por dúvidas e muita pressão pública. Ela contou que não fazia ideia da intensidade da fama do artista.

“No começo, foi complicado de entender a grandeza do Belo, ele é muito famoso mesmo, eu não tinha essa noção. As pessoas fazem tatuagem, matam e morrem pelo Belo. Eu fico muito feliz pelo carinho, e ele também, mas eu fui entendendo e me colocando no meu lugar de namorada. Foi começando a dar certo”, disse.

Apesar do carinho dos fãs do cantor, a empresária revelou que sentiu receio no começo do relacionamento. A exposição repentina e a intensidade da vida pública de Belo a deixaram insegura.

“Eu tinha um receio. Minha mãe não acreditou. Eu falava: ‘Eu acho que não vai ser’. Depois que ele continuou com a postura de solteiro [deu certo]…”, contou ela.

Polêmica com Gracyanne Barbosa ainda incomoda

Um dos assuntos mais comentados após a oficialização do namoro entre Rayane e Belo foi a suposta rivalidade com a ex-esposa do cantor, a influenciadora Gracyanne Barbosa. Sem fugir da questão, Rayane deixou claro que não alimentou o embate que muitos tentaram criar nas redes.

“Eu ficava muito chateada, porque é uma rivalidade muito grande. Eu ficava na minha, não vou fazer nada, falar nada, não é sobre mim”, afirmou.

Relacionamento discreto e anúncio oficial só veio em 2025

Embora o romance tenha começado em 2024, o casal manteve tudo longe dos holofotes até fevereiro de 2025, quando decidiram tornar a relação pública. Na ocasião, uma foto dos dois foi compartilhada nas redes sociais, marcando oficialmente o primeiro envolvimento amoroso de Belo após o fim do casamento com Gracyanne, encerrado em abril de 2024.

Com isso, o casal passou a enfrentar a curiosidade da mídia e as comparações inevitáveis com o relacionamento anterior do cantor. Ainda assim, Rayane Figliuzzi tem demonstrado maturidade ao lidar com a exposição, deixando claro que seu foco está na família, no filho e na vida que está construindo ao lado de Belo — e longe de reality shows, por enquanto.

