Vídeo: Edu Guedes expõe luta contra tumor e internação

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, compartilhou detalhes emocionantes sobre o momento mais difícil de sua vida. Após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas, ele enfrentou uma verdadeira batalha pela própria sobrevivência. Durante o tratamento, precisou passar por quatro cirurgias, além de permanecer internado por cerca de 15 dias.

“Passei por quatro cirurgias. Foram mais ou menos 15 dias de internação. Foram dias difíceis. Eu não estava aguentando nem três, nem duas [sessões de fisioterapia]. Ela podia ter falado que era uma de manhã e uma tarde”, relembrou.

Além das dores físicas, Edu Guedes enfrentou um grande desgaste emocional. Ao relembrar o período no hospital, ele destacou o apoio incondicional da esposa, Ana Hickmann. “A Ana dormindo em uma cadeira, toda encolhida, só para estar com o braço do meu lado, para sentir que eu estava ali”, contou.

Antes de sair de casa para o hospital, o apresentador revelou que fez orações intensas. “Quando saí aqui de casa, rezei bastante para voltar”, disse. Ele ressaltou que o processo exigiu força mental e resiliência, especialmente durante as pausas entre uma cirurgia e outra.

Embora tenha passado por quatro procedimentos delicados, o apresentador buscou focar no lado positivo da experiência. “Era para eu ter ficado uns 30 dias internado. Então, foi bom”, avaliou. Em vez de se afundar nos pensamentos negativos, ele concentrou sua energia em se preparar para a próxima batalha. De acordo com Edu, essa estratégia ajudou a manter a mente ocupada e a afastar o medo.

No entanto, nem todos os momentos foram fáceis. Ele admitiu que os dias entre a terceira e a quarta cirurgia foram especialmente desafiadores. “Da terceira cirurgia para a quarta, que eu esperei mais ou menos uns cinco dias, aí foram dias difíceis. Tive que ficar pensando sempre coisas positivas”, explicou.

Durante o pós-operatório, as dificuldades se intensificaram. A dor se tornou constante, e as primeiras sessões de fisioterapia foram extremamente exaustivas. “Foi muito complicado. Tive muita dor durante as 24 horas iniciais e fiquei alguns dias na UTI. Quando comecei a fisioterapia fora da UTI, as primeiras foram difíceis, até para respirar era difícil, mas era exercício que eu tinha que fazer e tinha que conviver com aquela dor”, relatou com sinceridade.

