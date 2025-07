Alexandre Correa quebra o silêncio após condenação

A condenação de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, repercutiu fortemente nesta quarta-feira (23/7), após a Justiça determinar pena de um ano em regime aberto pela agressão cometida contra a apresentadora em novembro de 2023. Em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin, o empresário demonstrou abatimento e fez um desabafo impactante: assumiu a responsabilidade total por sua situação atual e classificou-se como o “único culpado” pelos desdobramentos do caso.

Desabafo de Alexandre Correa

Durante a conversa, Alexandre afirmou que acreditava fortemente na sua absolvição, principalmente no processo relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual foi inocentado. “Fui absolvido do crime do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] contra o meu filho e essa acusação era a que mais me devastava, porque é uma criança (…) Minha defesa foi muito clara, havia provas robustas da minha absolvição. Eu estou triste, porque eu tinha certeza da minha absolvição”, declarou o empresário.

Mesmo com a absolvição parcial, a Justiça manteve a condenação pelo episódio de violência doméstica contra Ana Hickmann, o que gerou revolta entre apoiadores e reações emocionadas do público.

“Fui passivo e otário”, disparou Alexandre

Ao comentar sobre sua relação conturbada com a ex-esposa, Alexandre Correa foi direto: “O único culpado de eu me encontrar nessa situação sou eu, porque eu podia ter encerrado esse capítulo logo após o meu tratamento oncológico, dado o tratamento [recebido] da Ana Hickmann. O que ela fez comigo dentro de uma UTI, eu já devia ter saído de lá e ter proposto o divórcio. Eu fui passivo e otário de permitir isso para mim”.

A declaração causou espanto ao expor uma intimidade até então preservada. Segundo o empresário, durante seu período mais delicado — quando enfrentava um câncer entre o maxilar e a base do crânio — ele não teria recebido o apoio da então esposa, que, segundo ele, teria se ausentado até mesmo de sua cirurgia.

Reação da apresentadora

A sentença foi revelada pela colunista Mônica Bergamo e confirmada pela defesa da apresentadora. O advogado de Alexandre afirma que irá recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Enquanto isso, Ana Hickmann usou as redes sociais para expressar seu alívio: “Foi muito difícil ler comentários de pessoas duvidando do que eu sofri, porque só eu sei o que eu vivi naquele dia. Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus”. Ela ainda fez um desabafo contundente: “Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa”.

Disputa pública e longe do fim?

O caso envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa segue em desdobramento na esfera judicial, com novos capítulos previstos para os próximos meses. Enquanto a defesa tenta reverter a condenação, a apresentadora se fortalece com o apoio do público e de entidades voltadas ao combate à violência contra a mulher.

