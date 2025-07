Humorista do SBT é hospitalizado às pressas

Eita, que a bruxa está solta essa semana, hein? Ivo Holanda, ator de pegadinhas do SBT, que está hospitalizado em São Paulo após ser diagnosticado com uma infecção urinária. Aos 90 anos, o artista foi levado ao Hospital São Camilo, onde apresenta quadro de confusão mental em decorrência do problema de saúde.

A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, que revelou ainda que a assessoria de imprensa do hospital não está autorizada a fornecer detalhes sobre o estado clínico de seus pacientes.

Ivo Holanda (Foto: Reprodução)

Quem é o humorista Ivo Holanda?

Natural de Herculândia, no interior de São Paulo, Ivo Holanda Barros completou 90 anos recentemente, mas sua trajetória artística parece não ter prazo de validade. Reconhecido nacionalmente como o “rei das pegadinhas”, ele acumula mais de 3.000 participações nas Câmeras Escondidas do SBT — um número impressionante que o eternizou como um dos maiores nomes do humor televisivo brasileiro.

Sua carreira começou longe das câmeras, como contínuo de banco. No entanto, o talento e a ousadia o levaram para programas como Alegria 81, Viva a Noite e Topa Tudo por Dinheiro, sempre sob o olhar atento de Silvio Santos, que viu em Ivo um talento nato para o improviso e para fazer o público rir.

Sem planos de aposentadoria, mesmo aos 90

Mesmo com a idade avançada, o humorista garantiu, em entrevista recente à CARAS Brasil, que não pretende pendurar o paletó. Ele revelou que precisou se adaptar, evitando cenas que exijam correria ou reações mais físicas, mas que continua atuando com o mesmo entusiasmo ao lado de novos talentos e em parcerias com lançamentos de cinema.

“Enquanto eu tiver saúde e disposição, vou continuar trabalhando”, afirmou o humorista, mostrando que o tempo pode passar, mas a vontade de divertir o público segue firme.

Reconhecimento em vida

O SBT também fez questão de homenagear seu veterano. No mês passado, durante o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, o canal preparou uma emocionante celebração pelos 90 anos do humorista. A atração reuniu amigos de longa data, resgatou momentos icônicos de sua carreira e apresentou uma nova pegadinha inédita com a presença do próprio Ivo Holanda.

Entre risadas e aplausos, ele demonstrou gratidão: “Enquanto eu tiver saúde e disposição, vou continuar trabalhando”. A fala, hoje, ganha um novo peso, já que seus admiradores torcem para que essa disposição retorne com a mesma força que sempre o guiou pelos corredores da televisão.

A expectativa agora gira em torno de sua recuperação. Enquanto isso, o Brasil inteiro acompanha atento e esperançoso por boas notícias sobre um dos nomes mais queridos do humor nacional.

