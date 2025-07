Demitido? Saída de William Bonner da Globo vem à tona

O cenário da televisão brasileira está prestes a sofrer uma de suas maiores reviravoltas. Após quase três décadas à frente do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner está em processo de negociação com a TV Globo para deixar a bancada do principal telejornal do país. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lobianco, do iG, e agitou os bastidores da emissora e do jornalismo nacional.

Segundo apuração da coluna, as conversas vêm sendo conduzidas com máxima discrição. Internamente, há um planejamento meticuloso para garantir uma transição suave e sem abalos à credibilidade do noticiário. A previsão é de que a saída ocorra em outubro, justamente para evitar choques com o público e permitir tempo hábil para os ajustes de bastidores.

Planejamento da saída de William Bonner

Fontes próximas à direção revelam que a saída de Bonner não é um movimento repentino. Desde as eleições de 2022, o jornalista já teria sinalizado que esse poderia ser seu último ciclo no comando do telejornal. O cansaço acumulado, principalmente após coberturas exaustivas como a do último processo eleitoral, teria pesado na decisão.

Ainda conforme a apuração de Lobianco, a proposta da emissora é que Bonner continue atuando na redação do JN, mas nos bastidores, com foco total na coordenação editorial — longe das câmeras. A intenção da Globo é preservar sua expertise, mas permitir que ele reduza o ritmo.

Quem pode assumir o trono do JN?

A pergunta que movimenta corredores e redes sociais tem um nome em evidência: César Tralli. A presença do jornalista vem sendo cada vez mais fortalecida pela Globo, com participações frequentes em atrações como Mais Você e Encontro. Nos bastidores, a movimentação é vista como parte de uma estratégia para consolidá-lo como o próximo rosto do telejornal de maior audiência do país.

No entanto, ainda não há definição sobre quem dividiria a bancada com ele. Testes internos devem ser realizados nos próximos meses, com base em afinidade, performance ao vivo e aceitação do público.

O fim de uma era no jornalismo televisivo

Caso se confirme, a saída de William Bonner do Jornal Nacional marcará o encerramento de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira. Desde 1996, ele comandou coberturas históricas, enfrentou crises políticas e conduziu o país por momentos decisivos, sempre com sua postura sóbria e voz inconfundível.

