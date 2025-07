Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal do Rio com cerimônia aberta ao público

A despedida da cantora Preta Gil já tem data e local confirmados. O velório acontecerá na próxima sexta-feira, 25 de julho, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs e admiradores se despeçam da artista que deixou uma marca profunda na música e na cultura brasileira.

Diversos nomes importantes do meio artístico são esperados na homenagem, além de autoridades e amigos próximos da família Gil. Entre os confirmados, há uma expectativa especial pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja, que devem participar em sinal de carinho e respeito à artista e à família.

Qual a relação entre a família Gil e o presidente Lula?

A proximidade entre o presidente Lula e a família Gil remonta aos anos em que Gilberto Gil, pai de Preta, ocupou o cargo de ministro da Cultura, entre 2003 e 2008. Desde então, os laços de amizade se fortaleceram, e Lula sempre demonstrou grande admiração tanto por Gilberto quanto por Preta, o que torna essa presença no velório ainda mais simbólica.

Preta Gil faleceu no último domingo, 20 de julho, nos Estados Unidos, onde estava em tratamento experimental contra um câncer no intestino. A artista enfrentava a doença com coragem e esperança, mas nos últimos dias seu quadro clínico se agravou. Segundo pessoas próximas, ela chegou a manifestar o desejo de retornar ao Brasil ainda no domingo, em uma UTI aérea.

O que aconteceu antes da viagem de volta?

Infelizmente, durante uma sessão de quimioterapia, Preta passou mal e faleceu dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, onde embarcaria para o Brasil. A notícia comoveu fãs e amigos, que agora se preparam para prestar a última homenagem à cantora em solo brasileiro.

Qual é o legado de Preta Gil?

Preta Gil construiu uma carreira marcada por autenticidade, alegria e coragem. Sua trajetória impactou gerações e deixou uma forte presença na música, na televisão e na luta por causas sociais. O velório no Theatro Municipal promete ser mais do que uma despedida: será um tributo à vida e à obra de uma artista que jamais será esquecida.

