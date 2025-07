Influencer recusa R$ 30 mil para expor affair com Henri Castelli

Um dos nomes mais comentados dos últimos dias, Aline Limas, criadora de conteúdo +18 e ex-enfermeira, revelou que recebeu uma oferta de R$ 30 mil para detalhar seu relacionamento com o ator Henri Castelli em um podcast. A proposta, que incluía a entrega de prints, áudios e bastidores, foi recusada pela influenciadora, que surpreendeu os seguidores ao expor a situação por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram.

“Não me vendo por likes, por dinheiro ou por hype. Nunca fui de expor ninguém e não será agora”, declarou Aline, ao justificar a recusa. A fala direta e firme viralizou, colocando ainda mais lenha na fogueira de um caso que já havia ganhado os holofotes após o vazamento de imagens do casal em um aeroporto e a tentativa do ator de minimizar o envolvimento, alegando se tratar apenas de uma fã.

Foco na autonomia e no respeito próprio



Mesmo após ter se sentido diminuída com a declaração pública de Henri Castelli, Aline Limas reforçou que sua trajetória não foi construída à sombra de relacionamentos midiáticos. “Fiquei surpresa com o convite e com o valor, não vou mentir. Mas não quero que pensem que entrei nessa história para me promover às custas dele. Minha trajetória foi construída sozinha”, destacou, reafirmando sua independência.

A influenciadora ainda comentou que, embora não tenha intenção de transformar o affair em pauta pública, o que viveram foi, sim, autêntico. “O que vivemos foi real. Não se tratou de uma aventura. Mas não sou mulher de mendigar validação ou provar nada. Não faço parte do time do ‘exposed’”, disparou.

Silêncio de Henri Castelli



Até o momento, Henri Castelli não se pronunciou sobre a revelação da proposta recusada nem sobre os novos desdobramentos do caso. O silêncio do ator, somado à firmeza de Aline Limas, alimenta ainda mais a curiosidade do público em torno do relacionamento que, até então, parecia ter sido varrido para debaixo do tapete.

