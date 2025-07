Flora Gil se despede de Preta Gil com homenagem comovente

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A morte de Preta Gil, anunciada no domingo (20), aos 50 anos, gerou uma onda de comoção nacional. Em meio às homenagens prestadas por artistas, fãs e amigos, uma em especial tocou profundamente o público: a declaração de despedida de Flora Gil, madrasta da cantora e presença constante em sua luta contra o câncer.

A empresária compartilhou nas redes sociais uma imagem simbólica das duas de mãos dadas, acompanhada da legenda que comoveu os seguidores. “E agora? O amor é eterno. Juntas sempre. Juntas até o final da jornada. Você iluminou o mundo. Te amo.”

A publicação viralizou rapidamente, sendo reconhecida por sua sensibilidade e por traduzir a intensidade do vínculo afetivo que unia as duas. Durante o tratamento da artista nos Estados Unidos, Flora Gil esteve ao lado da enteada em tempo integral, sendo considerada uma das principais figuras de apoio emocional neste processo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Gil (@floragil_)

Flora Gil acompanhou Preta Gil nos EUA

Desde a ida de Preta Gil para Nova Iorque, onde se submetia a um tratamento experimental contra o câncer colorretal, Flora Gil esteve presente não apenas como familiar, mas como cuidadora e confidente. A convivência nos últimos meses foi marcada por um elo silencioso, construído pela admiração mútua e pelo suporte incondicional.

A internação da cantora se deu após o agravamento do quadro clínico na quarta-feira (16), e, desde então, ela permaneceu sob cuidados paliativos até o falecimento. A dor da perda, para Flora, se manifestou na mesma intensidade do amor que compartilhou com a enteada até os instantes finais.

Comunicado oficial

Além da homenagem pessoal, Flora Gil também participou da publicação oficial da nota de falecimento, em conjunto com o cantor Gilberto Gil, pai de Preta. O texto, assinado pela família e divulgado nas redes sociais, pedia compreensão diante do momento de luto:

“É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos este momento difícil em família.”

A postura de Flora Gil, desde o diagnóstico da doença até o adeus definitivo, foi marcada pela dignidade e pela dedicação. Em silêncio, ela assumiu um papel fundamental no cuidado da cantora, mantendo a união da família mesmo diante da dor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

The post Flora Gil se despede de Preta Gil com homenagem comovente appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.