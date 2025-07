Saiba detalhes do velório de Preta Gil

A comoção pela morte de Preta Gil continua crescendo conforme surgem mais informações sobre o traslado e a cerimônia de despedida da cantora. Falecida no último domingo, 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer, a artista será trazida de volta ao Brasil na próxima quarta-feira (23), conforme informou o telejornal RJTV, da TV Globo.

Segundo a correspondente internacional Carolina Cimenti, que acompanhava o caso diretamente dos Estados Unidos, a família da artista já deu início aos trâmites burocráticos para a repatriação do corpo. “A cantora ia voltar para o Brasil, mas não chegou a embarcar. Acabou morrendo aqui em NY e agora os parentes estão organizando a repatriação do corpo de Preta Gil para o Brasil, resolvendo essa burocracia e toda documentação que é necessária. Há informações de que o corpo de Preta Gil chegará no Brasil na quarta-feira (23). Em breve, a família Gil vai anunciar também os detalhes sobre as cerimônias de despedida”, explicou a jornalista.

Tratamento nos EUA e luta corajosa contra o câncer

Preta Gil havia embarcado para os Estados Unidos em maio deste ano com o objetivo de participar de um tratamento experimental em hospitais especializados em câncer. A cantora vinha enfrentando um câncer colorretal desde janeiro de 2023, doença que enfrentou com coragem e transparência diante do público.

Ainda segundo Carolina Cimenti, a artista chegou a experimentar momentos de melhora: “Ela tinha descoberto esse câncer, um câncer no intestino, em janeiro de 2023, e vinha fazendo vários tratamentos desde então e fez uma breve pausa, quando teve um momento de respiro, quando o câncer parecia estar em remissão. Nesses últimos dois anos de tratamento, ela sempre tratou o assunto com muita força, muita coragem e muita transparência”, destacou.

Despedida deve ocorrer no Rio de Janeiro

A cerimônia de despedida de Preta Gil será realizada no Rio de Janeiro, mas a data oficial ainda não foi divulgada pela família. De acordo com a âncora Mariana Gross, do RJTV, a definição do local e do horário está em andamento, mas a assessoria do cantor Gilberto Gil confirmou que o corpo deve desembarcar na cidade nos próximos dias.

A jornalista Luana Alves acrescentou que há uma grande possibilidade de o velório acontecer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, espaço tradicional e simbólico da cultura nacional. “Acredito que o corpo chegue aqui quarta e aí a cerimônia de despedida será quarta ou quinta. O velório provavelmente será no Municipal e ela deve ser cremada”, informou a publicação.

