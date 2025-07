Filho de Preta Gil emociona ao postar foto rara antes da morte da cantora

Pouco antes da morte de Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer colorretal, seu filho, Francisco Gil, encantou a web com uma postagem repleta de afeto e saudade.

Em tratamento nos Estados Unidos desde o agravamento do quadro oncológico, a cantora esteve afastada fisicamente de muitos familiares, mas jamais foi deixada de lado. Mesmo à distância, Francisco prestou homenagens e manteve o vínculo com a mãe de maneira simbólica — e profundamente tocante.

Nos Stories do Instagram, o artista compartilhou a imagem de um porta-retrato em que aparecia abraçado com Preta Gil, acompanhada da legenda: “Sempre comigo. Sempre juntos”. A publicação repercutiu entre os fãs, que se solidarizaram com o momento de dor vivido pelo cantor.

Na ocasião, Francisco se apresentava com o grupo Gilsons em um evento em São Paulo, enquanto a mãe permanecia em cuidados paliativos no exterior. O gesto simples e silencioso, no entanto, ganhou dimensão emocional diante do estado de saúde delicado da artista.

Web reage: apoio, críticas e desabafos

As redes sociais foram tomadas por mensagens de carinho, fé e consternação. Muitos internautas prestaram solidariedade e enviaram votos de força à família Gil. “Misericórdia pela vida da Preta. Jesus vai ajudar, estamos de luto com você”, escreveu um fã. Outro comentou: “Que Deus possa iluminar a passagem da Preta Gil, que venha a restauração na alma dela. Nossos profundos sentimentos.”

Porém, como frequentemente acontece nas redes, nem todas as reações foram positivas. Um internauta criticou a ausência física do filho ao lado da mãe naquele momento: “O FILHO sempre com ela, mas a mãe tá lá em estado paliativo, e ele está aqui curtindo eventos e desfilando com a namoradinha. Eu estaria grudada na minha mãe.”

Outros resgataram valores familiares: “Honre teus pais, pois é o primeiro mandamento com promessa. Respeite a hierarquia que há, honrando, respeitando e servindo aos pais. Quem ainda tem, ame os seus pais.”

Homenagem emocionante no Dia das Mães

Além da foto nos Stories, Francisco Gil publicou, no dia 11 de maio, uma imagem marcante no feed: Preta Gil grávida, exibindo com orgulho o barrigão antes de dar à luz. Na legenda, uma declaração de amor que ganhou novo peso após o falecimento da cantora.

“Deve ter sido muito bom morar nessa barriga. Eu queria poder lembrar como era estar pleno e o tempo todo perto do coração mais bonito que esse mundo já viu. Você é uma força da natureza e o nosso amor é a resposta pra todo o sentido que a gente tenta encontrar nessa vida. E a gente faz isso juntos. A gente encontra as respostas juntos. A gente entende as coisas juntos e a gente se entende. Não importa o que aconteça, basta um respiro e um olhar que tá tudo entendido entre eu e você.”

O texto comovente repercutiu imediatamente. “Que postagem mais linda e tocante!”, escreveram seguidores. Diversos famosos, de diferentes emissoras e áreas de atuação, também manifestaram apoio à família, destacando o carinho e o legado de Preta Gil.

