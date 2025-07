Bacci é detonado após fala polêmica sobre Preta Gil

Horas após a comoção nacional causada pela morte de Preta Gil, uma postagem feita por Luiz Bacci nas redes sociais provocou uma verdadeira enxurrada de críticas. O jornalista compartilhou uma matéria destacando o posicionamento político da cantora, que sempre se mostrou abertamente favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que acabou sendo considerado por muitos como inoportuno e desrespeitoso diante do luto.

No texto, Bacci exaltou a postura combativa da artista: “Preta Gil sempre se posicionou de forma clara, e era elogiada por isso, especialmente quando se tratava de política. Extremamente engajada, a cantora foi uma ativista de causas sociais relevantes, incluindo o movimento LGBTQIAPN+”. A publicação foi acompanhada por uma imagem de Preta Gil fazendo o gesto de “L” com os dedos — símbolo associado ao ex-presidente Lula.

Em seguida, o apresentador relembrou um episódio de 2018, ano marcado por forte polarização política: “Em 2018, dias antes da eleição que elegeu Jair Bolsonaro como presidente, a filha de Gilberto Gil fez uma postagem impactante nas redes sociais. A polarização daquele período a levou a deixar de seguir amigos nas redes sociais e a evitar contato com aqueles que tinham opiniões divergentes. Preta tinha personalidade, ignorava críticas e seguia firme em suas convicções”, concluiu.

Internautas detonam Bacci nas redes: “Momento inadequado”

A repercussão foi imediata — e negativa. Usuários das redes sociais não pouparam críticas ao jornalista, acusando-o de usar a morte da cantora para alavancar engajamento. “Que publicação desnecessária nesse momento”, comentou uma internauta. Outra foi além e disparou: “Desnecessário. Não importa quem ela apoiava ou não. É uma vida que se foi, uma família que sofre e a página se aproveita do sofrimento alheio para ganhar likes. Jornalismo verdadeiro passou foi longe”. Uma terceira finalizou: “Você falhou miseravelmente como jornalista”.

Diante da onda de críticas, o nome de Luiz Bacci passou a figurar entre os assuntos mais comentados da internet, com uma avalanche de comentários pedindo mais empatia e respeito ao luto da família.

Luta intensa contra o câncer termina em comoção nacional

Preta Gil, filha do ícone da MPB Gilberto Gil, vinha enfrentando desde janeiro de 2023 um câncer colorretal agressivo. Após meses de tratamento no Brasil, ela seguiu para os Estados Unidos em busca de terapias experimentais. O quadro, que chegou a entrar em remissão no fim de 2023, voltou com força meses depois, espalhando metástases por outras regiões do corpo.

Mesmo cercada de esperança e carinho por parte do público, a cantora não resistiu às complicações da doença e faleceu no último domingo, 20 de julho, aos 50 anos, deixando um legado artístico e humano que vai muito além de sua trajetória musical.

