Famosos se despedem de Preta Gil com comoção e homenagens emocionantes

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A morte de Preta Gil neste domingo (21/7), aos 50 anos, comoveu o Brasil e gerou uma grande onda de homenagens nas redes sociais. Amigos próximos, colegas de profissão e admiradores usaram palavras de carinho para se despedir da artista, relembrando sua força, alegria e generosidade.

Veja algumas das mensagens publicadas

Ludmilla: A cantora disse que está sem palavras para lidar com a partida da amiga e agradeceu por tudo o que viveram juntas. “Preta Gil, você era única. Forte, verdadeira, generosa, presente”, escreveu. Ludmilla exaltou a coragem e a alegria de Preta, destacando o quanto a artista foi uma inspiração. “Eu te amo pra sempre.”

Bruno Gagliasso: “Hoje a vida ficou mais silenciosa”, escreveu o ator. Emocionado, Bruno lembrou do momento em que viu Preta comandando um trio elétrico pela primeira vez e contou que mandou fazer uma camisa com os dizeres “100% Preta”. Ele definiu a cantora como uma mulher intensa, verdadeira e com uma luz única. “Amanhã vou plantar uma árvore. Porque ela era raiz e também flor.”

Thiaguinho: Profundamente abalado, o cantor classificou a perda como uma ferida irreparável. “Você nunca vai sair de mim. Nosso amor nunca foi só desse plano… Tô destruído.” Thiaguinho se referiu a Preta como irmã, madrinha e afilhada, reforçando os laços afetivos profundos entre eles. “Onde o amor é eterno, a presença nunca se apaga.”

Fernanda Souza: A atriz lamentou a partida da amiga dizendo que todos estão sem acreditar. “Preta foi luz e amor nesse mundo”, afirmou, deixando uma mensagem de apoio à família Gil e aos amigos da cantora.

Boninho: O diretor da TV Globo também se manifestou com tristeza: “Preta querida, você já é saudade nos nossos corações. Com sua alegria, seu sorriso, sua risada plena. Descansa amiga.”

Luísa Sonza: Luísa destacou a generosidade e a grandeza de Preta. “Obrigada por ter sido TANTO. Você é eterna”, escreveu. Ela se despediu com um desabafo tocante: “O mundo não é tão incrível e nem faz sentido sem você. Que dor.”

Giovanna Lancellotti: A atriz relembrou o carinho de Preta desde que era adolescente. “Obrigada por ter feito a diferença na minha vida. Pretinha, você viveu intensamente essa vida!”, disse. Giovanna exaltou o legado que a cantora deixa e agradeceu pelas memórias e ensinamentos.

Fernanda Torres: Com poucas palavras, a atriz prestou solidariedade à família Gil e reconheceu a grandiosidade de Preta: “Amada Preta, imensa Preta. Todo meu amor ao Gil, à Sandra, ao Francisco, à Sol e a todos os Gils.”

Taís Araújo: Taís celebrou a vida vibrante da cantora. “Preta fez amor, brilho, luz, liberdade, amizade, festa… Deixou um legado e eu sou seguidora firme e fiel das aulas que tive com ela”, escreveu. A atriz destacou o aprendizado que levou da amizade com Preta e afirmou: “Te amo para sempre”.

Humberto Carrão: O ator ressaltou a coragem da cantora em sua luta contra o câncer e sua postura diante da vida: “Um país inteiro acompanhou sua força afirmativa e alegre diante da dor. E que vida Preta viveu! Axé.”

Preta Gil e Ludmilla (Foto: Reprodução) Preta Gil. Créditos: milleni.photocanva

Preta Gil – Foto: Reprodução / Redes sociais Preta Gil e Ivete Sangalo (Foto: Reprodução)

A despedida de Preta Gil deixou uma lacuna na música brasileira e no coração de muitos artistas. Entre homenagens e recordações, fica o legado de uma mulher que viveu com intensidade, espalhou afeto e marcou gerações com sua arte e sua presença.

