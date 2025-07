Giulia Costa fala sobre a culpa de ser “nepo baby” e revela como lida com o peso do privilégio

No mais recente episódio do WOWCast, Giulia Costa, atriz e aspirante a cineasta, abriu o jogo sobre um tema que tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre fama e oportunidades: o chamado “nepo baby”, termo usado para definir filhos de celebridades que alcançam destaque profissional com base na influência familiar. Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia admitiu sentir culpa por suas conquistas, reconhecendo os privilégios que vêm junto com o sobrenome.

“Eu tenho muita culpa”, confessou Giulia. “Cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia e com as pedras”. Para ela, essa culpa vai além de uma simples reflexão: é algo que afeta emocionalmente, a ponto de provocar crises e insônia. Ela cita um episódio marcante, quando esteve no show da Lady Gaga em Copacabana, assistindo da área VIP. “Aquele mar de gente… eu fico mal, choro. Vou ao banheiro chorar e depois levo isso pra casa por dias”, contou.

Flávia Alessandra e Giulia Costa Foto: Vitor Reis Flávia Alessandra e Giulia Costa Foto: Vitor Reis Reprodução/Instagram

Privilégio ou peso?

Segundo Giulia, mesmo reconhecendo que não está “fazendo mal com o privilégio”, o contraste entre sua realidade e a de grande parte da população brasileira a afeta profundamente. “Fico pensando: por que eu tenho e eles não?”, questiona. O sentimento constante de culpa vira um ciclo difícil de quebrar.

Como a mãe, Flávia Alessandra, enxerga essa questão?

Durante a conversa, Flávia compartilhou sua visão sobre a sensibilidade da filha e como ela tem empatia até por outras pessoas privilegiadas. “Ela sente pena. Já a vi lamentando por um jogador de futebol que estava sendo xingado. Disse: ‘ele deve morrer de pena da gente também’”, contou a atriz, destacando a forma intensa com que Giulia sente o peso das desigualdades.

Giulia Costa expõe uma face pouco discutida da fama herdada: a luta interna para equilibrar privilégio, consciência social e identidade própria.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.