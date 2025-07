Edu Guedes enfrenta câncer no pâncreas e revela batalhas intensas: “Tudo dói, tudo é diferente”

O chef e apresentador Edu Guedes, atualmente na RedeTV!, revelou em entrevista a Roberto Cabrini que foi pego de surpresa ao ser diagnosticado com câncer no pâncreas no início de julho. “Eu não estava preparado”, admitiu o comunicador, que falou pela primeira vez sobre o assunto ao lado da esposa, a apresentadora Ana Hickmann.

Durante o tratamento inicial, Edu passou por quatro cirurgias no intervalo de apenas 15 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um dos procedimentos, considerado de alta complexidade, durou cerca de seis horas e envolveu a retirada de parte do pâncreas, nódulos e também do baço. A experiência foi descrita por ele como uma das mais difíceis de sua vida.

Como ele contou para a família?

Um dos momentos mais delicados relatados por Edu foi ao comunicar a doença para a filha, Maria, e demais familiares. Emocionado, ele contou que precisou falar sobre questões sensíveis como bens, empresas e orientações para o futuro. “Foi uma das conversas mais duras da minha vida”, afirmou.

Edu precisará fazer quimioterapia?

Segundo a jornalista Sonia Abrão, que trouxe atualizações no programa A Tarde É Sua, Edu Guedes não precisará se submeter a sessões de quimioterapia nem radioterapia. O chef, de 51 anos, está atualmente em estado de remissão, ou seja, sem sinais ativos da doença. No entanto, seguirá em acompanhamento médico rigoroso.

Após receber alta, Edu compartilhou um vídeo no YouTube agradecendo o carinho dos fãs. “Tudo dói, tudo é diferente”, disse, relatando os desafios da rotina pós-operatória, especialmente com alimentação e mobilidade. Ainda assim, manteve o tom otimista: “É a mente que comanda o corpo. Pensamento positivo é essencial”.

O que mais fortaleceu Edu nesse período?

Em suas falas públicas, o apresentador destacou o papel fundamental da fé, da família e do amor que tem recebido. Em especial, agradeceu o apoio incondicional da esposa Ana Hickmann: “Ana, te amo! Esse carinho é o que me fortalece mais do que vocês imaginam”, afirmou.

Edu Guedes retorna aos poucos à sua rotina, reforçando uma mensagem de esperança e superação. A entrevista completa com o apresentador vai ao ar neste domingo (20), no Domingo Espetacular, da Record.

