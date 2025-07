Equipe de Dona Ruth nega irregularidades e confirma auditoria nas finanças de Léo

Em meio a boatos sobre possíveis irregularidades na gestão financeira de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, a assessoria de Dona Ruth Moreira, mãe da cantora, divulgou uma nota oficial esclarecendo os fatos. Segundo o comunicado, foi a própria equipe jurídica da família que solicitou à Justiça uma auditoria nas contas do menino de 5 anos. O objetivo, segundo a nota, é garantir total transparência na administração dos bens deixados por Marília para o herdeiro.

A equipe jurídica de Dona Ruth também se posicionou contra o jornalista Ricardo Feltrin, que publicou informações consideradas “falsas e unilaterais”. De acordo com a nota, Feltrin não procurou a família antes da publicação nem ofereceu espaço para que a outra parte se manifestasse. Por isso, a defesa enviou uma notificação extrajudicial ao jornalista e prometeu adotar medidas legais para garantir o direito de resposta e a correção pública dos dados.

Dona Ruth e Murilo Huff

Murilo Huff também pediu auditoria?

Sim. De acordo com a mesma reportagem que gerou reação da família de Marília Mendonça, Murilo Huff teria autorizado seu advogado a solicitar uma devassa nas contas do filho. A medida teria sido tomada após a entrevista de Dona Ruth ao programa Fantástico, que, segundo o cantor, teria omitido informações importantes. A defesa de Murilo quer mapear os valores recebidos por Léo desde a morte da mãe, em 2021, até hoje, para garantir mais clareza sobre a evolução do patrimônio do menino.

Como está o processo de guarda?

Atualmente, o processo de guarda de Léo corre na Justiça e, recentemente, o juiz concedeu a guarda unilateral ao pai, Murilo Huff. A decisão se baseou em possíveis episódios de “negligência” por parte de Dona Ruth e em relatos de atritos entre as duas famílias. Entre as alegações, consta a suposta omissão de informações sobre a saúde do menino, que tem diabetes. Segundo testemunhas, incluindo babás, Murilo teria sido impedido de acessar laudos médicos, o que levantou suspeitas de alienação parental.

E a convivência com a avó?

Apesar da decisão favorável a Murilo Huff, a Justiça garantiu a manutenção do vínculo entre Dona Ruth e o neto. Ela poderá conviver com Léo em finais de semana alternados, feriados e metade das férias escolares, sem exigência de acompanhamento ou supervisão.

A disputa entre as famílias de Marília Mendonça e Murilo Huff continua a repercutir, enquanto o processo judicial segue em andamento. Ambas as partes afirmam buscar o melhor para Léo, que se tornou o centro de um caso delicado e comovente.

