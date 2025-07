Nanda Costa faz desabafo sobre as redes sociais

O nome de Nanda Costa voltou a repercutir nas redes sociais, mas, desta vez, não por um novo papel na televisão. A atriz surpreendeu ao usar seu perfil no Instagram para fazer um desabafo direto sobre o impacto dos algoritmos na vida de artistas. Em um tom sincero e crítico, ela afirmou: “A entrega mudou… agora tudo turbina o seu post, pague pra poder entregar… eu não tô nem aí para número”.

Durante a publicação, Nanda apontou o novo modelo de mercado, onde o engajamento digital passou a ser critério para conquistar papéis. Segundo a atriz, muitos profissionais acabam recorrendo a agências para ampliar seu alcance e, assim, conseguir novas oportunidades. “Você começa a pagar alguém pra aumentar o seu alcance para você conseguir mais trabalho… e aí começa a virar uma bola de neve”, relatou. Ela ainda ironizou seu distanciamento das tendências da internet, dizendo que veio do tempo do ICQ e do Orkut, sem participar do ritmo atual das redes.

Maternidade como prioridade

Desde sua última novela, Amor de Mãe, exibida em 2021 na TV Globo, Nanda Costa se afastou propositalmente das produções televisivas. Recentemente, no podcast Mil e Uma Tretas, ela revelou que optou por uma pausa longa na carreira para se dedicar à maternidade. “Elas são a minha prioridade”, afirmou, ao se referir às filhas gêmeas Kim e Tiê, frutos de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh. O casal vive atualmente em Salvador, onde escolheu uma rotina mais tranquila e focada no bem-estar familiar.

Essa mudança de vida se refletiu também na forma como Nanda enxerga sua arte. A atriz revelou estar conectada novamente com o teatro, escolhendo trabalhos que valorizem a expressão artística e não apenas a performance digital. Em uma de suas publicações, ela escreveu: “O futuro é o passado, é o teatro, é a arte, é show”, evidenciando seu afastamento da lógica das redes.

Rumores e novos caminhos de Nanda Costa

Mesmo afastada das novelas, o nome de Nanda Costa voltou a circular nos bastidores da TV Globo. Segundo rumores ainda não confirmados, ela estaria cotada para o remake da icônica Vale Tudo, previsto para 2025. A personagem Laís, que teria uma releitura contemporânea com foco na representatividade LGBTQIAPN+, seria pensada especialmente para ela.

No entanto, para além dos convites e especulações, o desabafo de Nanda escancara um dilema que muitos artistas enfrentam: a constante necessidade de se manter relevante em um sistema acelerado, movido por métricas e algoritmos. Ao priorizar a maternidade e uma arte mais orgânica, a atriz reafirma seu compromisso com uma carreira guiada por propósito. Longe da superficialidade das redes, ela escolheu viver o presente com mais autenticidade — mesmo que isso custe menos likes.

