Web especula romance de Virginia com jogador do Real Madrid

A vida amorosa de Virginia Fonseca voltou a tomar conta das redes sociais nesta sexta-feira, 18/07. Após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital foi envolvida em mais uma especulação que incendiou a web: desta vez, um suposto envolvimento com o craque Vini Jr., jogador do Real Madrid e da seleção brasileira.

O jogador, que atua no Real Madrid, curtiu imagens recentes da empresária, incluindo cliques de biquíni. Essas interações foram suficientes para deixar os fãs em alerta. Em poucos minutos, comentários começaram a pipocar nas redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAIU FOFOCA ???? (@saiufofoca)

Internautas comentam sobre interação de Vini Jr. e Virginia

“Deve esta pegando as escondidas óbvio”, disparou uma seguidora. Outra foi além: “Novo padrasto das Marias e do José”, escreveu em tom de brincadeira. Uma terceira, mais cautelosa, questionou: “Gente, será?”

Enquanto isso, nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram sobre o assunto. Apesar do silêncio, a movimentação nas redes sociais alimenta os boatos. Para muitos fãs, a sequência de curtidas não parece ter sido por acaso.

Além disso, os dois ainda não apareceram juntos em público. Mesmo assim, o timing das interações chamou atenção. Afinal, os seguidores não costumam ignorar sinais como esse. E, com o histórico das redes, onde há fumaça, muitas vezes há fogo.

Por outro lado, ainda não há indícios concretos de um relacionamento. Mesmo assim, a repercussão foi imediata e o nome de Virginia Fonseca voltou a dominar os trending topics. A influenciadora, mais uma vez, mostrou seu poder de atrair os holofotes — com ou sem confirmação de romance.

