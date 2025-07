Padre Júlio Lancellotti é internado e cancela compromissos

Na madrugada desta quinta-feira (17), o Padre Júlio Lancellotti precisou ser hospitalizado após apresentar sintomas preocupantes relacionados a uma infecção abdominal. A informação foi divulgada pela Pastoral do Povo da Rua, entidade da qual o sacerdote é um dos principais representantes. Além da infecção, ele sofreu distúrbios gastrointestinais e um severo quadro de desidratação, o que demandou atendimento médico imediato.

Quadro clínico exigiu atenção emergencial

Segundo a nota oficial, Padre Júlio deu entrada no hospital com sintomas intensos e recebeu cuidados médicos urgentes, incluindo hidratação intravenosa e medicação adequada para controlar o quadro infeccioso. A resposta ao tratamento foi positiva, e ele já se encontra em casa, onde seguirá o processo de recuperação sob orientação médica.

A equipe médica recomendou repouso absoluto nos próximos dias, o que motivou o cancelamento da participação do padre em dois eventos programados em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de julho. As atividades, promovidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contavam com a presença do sacerdote, que há décadas atua na defesa dos direitos da população em situação de rua.

Padre Júlio Lancellotti: Reprodução/ redes sociais Padre Júlio Lancellotti: Reprodução/ redes sociais

Repouso e monitoramento em casa

De acordo com o comunicado, apesar da melhora, Padre Júlio permanecerá sob observação e manterá o afastamento de suas atividades públicas até que esteja completamente restabelecido. A medida visa garantir uma recuperação plena e evitar recaídas, já que o quadro exigiu atenção hospitalar emergencial.

O religioso, conhecido por sua atuação firme e incansável em causas sociais, agradeceu às manifestações de carinho e às orações recebidas desde o anúncio de sua internação. Sua ausência nos eventos foi comunicada com respeito e cuidado pela equipe da Pastoral do Povo da Rua.

Em trecho da nota, a equipe compartilhou uma mensagem do sacerdote: “Padre Júlio deseja sucesso às atividades gentilmente promovidas e agradece pelas orações e apoio de todos”.

Leia o comunicado na íntegra

“A Pastoral do Povo da Rua informa, para os devidos fins, que, por motivo de saúde, nosso querido Padre Julio Lancellotti não poderá participar dos eventos organizados em Belo Horizonte, nas datas de 17 e 18 de julho. Nesta madrugada, Pe. Júlio apresentou um quadro de infecção abdominal – distúrbios gastrointestinais, seguido de severa desidratação, o que o levou à internação hospitalar. Nesse momento, já medicado e, por orientação médica, mantém-se sob cuidados, já em sua residência.”

Padre Júlio Lancellotti é referência nacional no trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sua trajetória, marcada pelo compromisso com a dignidade humana, faz dele uma das vozes mais respeitadas da Igreja Católica brasileira. O atual afastamento é temporário, e a expectativa é de que ele retome suas atividades gradualmente, à medida que se restabelece.

The post Padre Júlio Lancellotti é internado e cancela compromissos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.