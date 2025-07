Deborah Secco estreia como apresentadora de reality e rebate polêmica sobre monogamia

Deborah Secco está pronta para mostrar uma nova faceta ao público: a de apresentadora. No comando do reality Terceira Metade, que estreia nesta sexta-feira (18/7) no Globoplay, a atriz contou, em entrevista à repórter Ciça Camargo, do portal LeoDias, que abraçou o projeto com paixão e pouca imparcialidade. “Fui uma apresentadora muito parcial! Torcia por casais, reclamava com a produção, dava meus palpites. Eu não consegui me desligar da fã de reality que sou”, confessou.

Ela explicou que sua paixão por realities influenciou diretamente sua postura durante as gravações. “Vocês não fazem ideia do quanto eu esperei por esse momento. E quem é fã de reality, uma vez fã, é fã pra sempre!”, brincou. Deborah disse que não quis fingir neutralidade e que fez questão de viver o programa intensamente, como faria qualquer telespectador apaixonado pelo gênero.

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Deborah Secco e Dudu Borges – Foto: Reprodução / Redes sociais

E a polêmica da monogamia, o que ela disse afinal?

Durante a conversa, Deborah também comentou sobre a repercussão de uma antiga fala sua, na qual afirmou “não acreditar na monogamia”. Segundo a atriz, a frase foi mal interpretada. “Reverberou de forma errada. Eu vivo em uma relação monogâmica, logo, acredito. Só não acredito na monogamia como única possibilidade imposta pela sociedade”, explicou.

Ela defende a poligamia?

Não exatamente. Deborah destacou que sua crítica não é à monogamia em si, mas à rigidez das normas sociais que marginalizam outras formas de amar. “Se você é monogâmico e feliz, está tudo certo. Mas e quem não se encaixa nesse padrão? Vai ser condenado por isso? Vai viver escondido?”, questionou. Ela reforçou que o mais importante é o respeito mútuo: “A gente precisa parar de querer controlar a escolha dos outros. O que acontece na sua casa só diz respeito a você”.

Como está a vida amorosa da atriz?

Atualmente, Deborah vive um relacionamento com o produtor musical e compositor Dudu Borges. Os dois assumiram o namoro em março deste ano, cerca de um ano após a separação da atriz com Hugo Moura, pai de sua filha. Mesmo com nova fase na vida pessoal, a atriz deixa claro: o que vale é o respeito entre escolhas diferentes — seja no amor, seja nos formatos de relacionamento.

The post Deborah Secco estreia como apresentadora de reality e rebate polêmica sobre monogamia appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.