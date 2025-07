Chega ao fim o romance de Aline Patriarca e Diogo Almeida, ex-BBBs

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O namoro entre Aline Patriarca e Diogo Almeida, que começou ainda durante o confinamento do Big Brother Brasil 25, terminou oficialmente nesta quinta-feira (17/7). O ex-casal comunicou a separação por meio de uma nota publicada nas redes sociais, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo. “Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos que estamos em fases e com objetivos diferentes”, dizia o texto. Ambos pediram respeito e privacidade neste momento delicado.

Aline e Diogo se aproximaram durante o reality e engataram o namoro logo após deixarem o confinamento. A conexão que começou sob os olhares do público pareceu ganhar força também fora da casa. Durante o Festival Negritudes, em maio, Diogo falou com leveza sobre a relação, dizendo que os dois estavam “se conhecendo melhor aqui fora” e demonstrando carinho mútuo.

Aline Patriarca e Diogo Almeida: Reprodução/ redes sociais Aline Patriarca e Diogo Almeida: Reprodução/ redes sociais

A convivência fora do BBB mudou tudo?

Segundo Diogo, a transição do reality para a vida real exigiu uma nova adaptação. “Lá dentro a gente vivia uma realidade paralela. Aqui fora, a convivência é outra, é diferente. Estamos tendo a chance de nos conhecer de verdade agora”, explicou ele na mesma entrevista. A fala já dava sinais de que os desafios da rotina fora da casa poderiam impactar o futuro da relação.

E a família, como reagiu ao romance?

Dona Vilma, mãe de Diogo e sua parceira de jogo no programa, era entusiasta do casal. “Ela até queria convidar a Aline para um café”, contou Diogo, em tom bem-humorado. O bom relacionamento com a família parecia ser um ponto positivo na relação, mas não foi suficiente para evitar o desfecho.

Apesar do fim do namoro, os dois demonstraram maturidade ao lidar com o término e reforçaram o carinho e respeito que ainda nutrem um pelo outro. O público que acompanhou o romance torce agora por novos caminhos felizes para ambos.

The post Chega ao fim o romance de Aline Patriarca e Diogo Almeida, ex-BBBs appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.