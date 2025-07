Dona Ruth se revolta com ataques e emite nota de repúdio

Às vésperas do aniversário de 30 anos de Marília Mendonça, a mãe da cantora, Dona Ruth Moreira, se viu no centro de uma nova onda de críticas e especulações nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira (17/7), a equipe da matriarca divulgou uma nota oficial em tom de repúdio, denunciando o que classificou como “ataques cruéis, caluniosos e difamatórios”.

O comunicado veio como resposta às acusações de que Ruth estaria envolvida em negociações financeiras sobre o seguro do acidente aéreo que matou Marília, em 2021, além de comentários sobre a recente disputa judicial envolvendo a guarda do neto, Léo, filho da artista com o cantor Murilo Huff.

Segundo a nota, os ataques teriam se intensificado nas últimas semanas e, de acordo com a assessoria, são alimentados por “narrativas distorcidas, baseadas em recortes parciais de conversas sensíveis, completamente descontextualizadas.”

O desabafo oficial de Dona Ruth

No texto, a equipe afirma que Dona Ruth jamais teve participação em qualquer tratativa financeira relacionada ao seguro da filha e classificou como falsas e cruéis as acusações que circulam em redes sociais e veículos de comunicação. “Ela jamais participou de tratativas financeiras e sempre se manteve ética, respeitosa e empática com as demais famílias envolvidas”, diz a nota.

Além disso, o comunicado reforça o papel de Ruth como guardiã da memória da filha e como cuidadora de Léo, a quem vem se dedicando desde a morte da cantora. “Sua conduta honra não apenas a memória de Marília, mas também o amor que sempre dedicou à sua família, à sua filha, à sua carreira e, principalmente, ao neto”, afirma a equipe.

Em tom firme, os representantes anunciaram que medidas legais já estão sendo tomadas para responsabilizar os autores das informações falsas: “O luto merece respeito. A verdade prevalecerá.”

Entenda a polêmica

As tensões envolvendo Dona Ruth e Murilo Huff se tornaram públicas em junho, quando o cantor entrou com um pedido na Justiça e obteve a guarda provisória de Léo, alegando supostos episódios de negligência e alienação parental por parte da avó. Desde então, Ruth afirma estar vivendo um “novo luto”, desta vez provocado pelo afastamento do neto.

Na esteira da disputa judicial, começaram a circular boatos de que ela teria exigido uma parte do valor do seguro da cantora. Em entrevista recente ao Fantástico, ela negou: “Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz.”

Luto e exposição

A equipe de Ruth destaca que o momento é de dor e que a exposição pública só aprofunda as feridas deixadas pela perda irreparável da filha. “Nenhuma mãe em luto merece ter sua história reescrita por interesses alheios à verdade”, conclui a nota.

O caso, que mobiliza fãs e seguidores da eterna rainha da sofrência, ainda está longe de um desfecho, mas a mãe de Marília deixou claro que não aceitará ver seu nome — nem a memória da filha — sendo arrastados por boatos: “Diante das agressões à sua honra, reputação e à memória de sua filha […] a verdade prevalecerá.”

