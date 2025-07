Ex-zagueiro do Corinthians morre aos 65 anos

Uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro na década de 1980, Wagner Basílio faleceu na última terça-feira, 15, em São Paulo, aos 65 anos. O ex-jogador travava uma dura batalha contra a insuficiência renal desde 2019 e havia passado por um transplante de rim em 2021, no Hospital do Rim, na Vila Clementino. Mesmo após o sucesso inicial da cirurgia, as consequências da doença o fragilizaram nos anos seguintes, culminando em sua morte.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o zagueiro foi revelado nos anos finais da década de 1970 e não demorou a se firmar entre os titulares. Entre 1979 e 1985, acumulou 258 partidas pelo clube e conquistou três títulos do Campeonato Paulista — 1979, 1982 e 1983 — em plena efervescência da chamada Democracia Corintiana, período histórico em que o futebol e a política se misturaram nos bastidores do Parque São Jorge.

O herói improvável do título brasileiro do São Paulo

Após deixar o Timão, Basílio trocou de lado no clássico e foi para o São Paulo Futebol Clube, onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em 1986, na final do Campeonato Brasileiro, coube a ele bater o pênalti decisivo na disputa contra o Guarani, selando a vitória e garantindo o troféu para o clube do Morumbi. Foi eternizado como herói tricolor e ainda fez parte da conquista do Paulistão de 1987, acumulando 96 partidas e 4 gols pelo São Paulo.

Passagem pelo Nordeste e encerramento da carreira

Após uma breve passagem pelo Coritiba, o zagueiro seguiu emprestado ao Sport Recife antes de ser contratado pelo Bahia, clube que defendeu entre 1989 e 1992. Lá, voltou a brilhar: disputou 89 partidas, marcou 3 gols — todos em cobranças de falta — e foi campeão baiano em 1991. Foi peça importante na campanha que levou o Tricolor Baiano à semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990.

Reconhecimento e legado

Além de seu sucesso nos clubes, Wagner Basílio também foi convocado para a Seleção Brasileira, reforçando seu status como um dos grandes nomes da zaga nacional em sua geração. Dentro e fora de campo, sempre foi lembrado pela disciplina, liderança e precisão nos lances decisivos.

