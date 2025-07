Deborah Secco revela ceticismo sobre monogamia: “Nunca funcionou pra mim”

Em sua participação no programa Saia Justa, exibido no GNT na noite desta quarta-feira (16/7), Deborah Secco foi direta ao falar sobre seus sentimentos em relação à monogamia. Embora esteja atualmente em um relacionamento monogâmico com o produtor musical Dudu Borges, a atriz revelou que não acredita nesse modelo como regra. “Eu vivo uma relação monogâmica por escolha, mas me pergunto todos os dias: ‘Eu acredito de fato no formato da monogamia?’ Não acredito”, disse.

Durante a conversa com as apresentadoras Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza, Deborah destacou que qualquer relação — aberta ou não — precisa ter como base a confiança. “Meus combinados com o Dudu são refeitos diariamente”, contou, dando a entender que o diálogo constante é essencial em sua vida amorosa atual.

Deborah Secco e Dudu Borges – Foto: Reprodução / Redes sociais Deborah Secco. Foto: Reprodução/Instagram Deborah Secco (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução/Instagram)

A monogamia tradicional ainda funciona?

Para a atriz, o modelo considerado tradicional de relacionamento muitas vezes não corresponde à realidade. “Fui traída em todas as minhas relações”, revelou, explicando o motivo de seu ceticismo. A declaração foi feita em tom sereno, mas expôs uma frustração pessoal com a repetição de padrões nas suas experiências afetivas anteriores.

Relações abertas são o futuro?

Deborah também comentou, de forma indireta, sobre o casamento anterior com Hugo Moura, que durou nove anos. Na época, os dois mantinham um relacionamento mais flexível, que permitia envolvimentos com outras pessoas. A artista e Dudu Borges assumiram o novo namoro em março deste ano, cerca de 11 meses após o fim de sua união com Hugo.

Com sua costumeira franqueza, Deborah Secco levanta uma questão cada vez mais discutida: o amor precisa mesmo seguir um único formato? Para ela, o importante é o acordo entre as partes — e a liberdade de repensá-lo sempre que for necessário.

