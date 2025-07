Davi Brito revela que esperava expulsão de Wanessa: “Fui na intenção”

Durante participação no podcast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie no YouTube, Davi Brito voltou a falar sobre um dos momentos mais polêmicos do BBB 24: a expulsão de Wanessa Camargo. O baiano admitiu que agiu de forma intencional ao relatar à produção o tapa que recebeu da cantora durante uma festa. “Fui na intenção de que isso acontecesse”, declarou ele, referindo-se à desclassificação da artista.

Davi também destacou a importância da igualdade no jogo, criticando qualquer tipo de privilégio. “Se fosse eu que tivesse bebido e dado um tapa, eu seria expulso?”, questionou. “Quando é ela comigo, por que não seria? Isso é regra.” A declaração reforça sua postura firme diante da situação, em busca de justiça dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Ao comentar a repercussão do caso, Davi foi direto: “Falaram que eu tinha que falar da agressão. Eu olhei para a câmera e falei.” Para ele, o peso das ações precisa ser o mesmo para todos, independentemente da fama ou trajetória fora do programa.

Sobre os laços pós-reality, o campeão revelou que mantém contato apenas com Lucas Buda e MC Binn. A amizade com Isabelle Nogueira, que foi próxima durante o confinamento, parece ter esfriado. “Ela me levou para Parintins, disse que viria a Salvador, mas não veio. Foi amiga ali no reality. Cada uma vive a sua vida”, comentou, demonstrando naturalidade diante do afastamento.

Com a sinceridade que marcou sua passagem pelo programa, Davi continua mostrando que, mesmo fora da casa, não tem medo de dizer o que pensa.

