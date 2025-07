Ex-global dá testemunho chocante em igreja do Rio de Janeiro sobre vícios e traições

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Em um relato comovente e inesperado, o ex global de 32 anos, surpreendeu os fiéis da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao compartilhar publicamente detalhes profundos e íntimos de sua trajetória espiritual. Acompanhado de esposa Mariana e dos três filhos, o ator emocionou o público ao relembrar um passado marcado por vícios, traições e escolhas que, segundo ele, o afastavam de sua verdadeira essência.

O ex-ator global é ninguém mais e ninguém menos que Felipe Simas, popularmente conhecido por inúmeros trabalhos na TV Globo.

“Minha carne falava muito alto”, disparou o ex-global

Durante a pregação, Felipe Simas não poupou palavras ao falar de sua vida antes da conversão. “Vícios em cigarro, bebida e maconha” faziam parte da sua rotina, além de traições em seu relacionamento. Ele definiu aquele período como um tempo em que estava completamente imerso no que chamou de “passado carnal”. Em tom confessional, o ator reconheceu que tentava preencher um vazio, até ser tocado por algo que descreve como profundamente espiritual.

Transformação que veio de dentro

Ao falar sobre o momento em que conheceu a fé, Felipe revelou que, mesmo após o encontro com Deus, tentou manter velhos hábitos. Mas algo dentro dele começou a rejeitar o que antes parecia normal. “Passei a sentir nojo daquilo tudo… foi algo espiritual, não foi esforço meu”, declarou, com a voz embargada. Para ele, o rompimento com os vícios e com comportamentos autodestrutivos não veio da força de vontade, mas de uma mudança interior que ele acredita ter sido conduzida por Deus.

“Quanto mais profundo vou, mais leve fico”

A pregação seguiu com reflexões sobre a vida cristã e os desafios da renúncia. “Caminhar com Cristo exige sacrifício, negar muitas coisas, pois não vivemos mais para nós mesmos”, afirmou. Segundo o ator, essa escolha não o tornou mais rígido, mas mais leve. “Quanto mais profundo eu vou chegando, mais leve vou ficando.” Ele explicou que sua fé se manifesta no cotidiano, por meio de pequenas atitudes, como respeito, amor e disciplina — seja nos bastidores da novela Dona de Mim, seja na vida em família.

Testemunho viraliza nas redes sociais

O momento não ficou restrito à igreja. Vídeos com trechos da fala de Felipe Simas viralizaram nas redes sociais e geraram uma onda de comentários positivos. Internautas elogiaram a honestidade do ator e a coragem de expor fragilidades tão humanas. Muitos afirmaram ter se identificado com o processo de transformação e destacaram o valor de ver figuras públicas usando sua visibilidade para espalhar mensagens de fé e esperança.

Com uma sinceridade rara no meio artístico, Felipe Simas deixou claro que sua caminhada espiritual não é sobre perfeição, mas sobre consciência, entrega e mudança verdadeira. E ao abrir o coração diante de tantos, ele mostrou que, mesmo nas sombras do passado, há luz capaz de guiar um novo caminho.

The post Ex-global dá testemunho chocante em igreja do Rio de Janeiro sobre vícios e traições appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.