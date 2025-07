Thais Carla celebra estreia no tênis após perder 52 kg com bariátrica e mudança de rotina

A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para compartilhar um momento inédito em sua trajetória de transformação física e emocional. Ela revelou, com entusiasmo, que jogou tênis pela primeira vez — uma prática esportiva que antes parecia fora de alcance. “Autoestima também é experimentar o que antes parecia distante. Hoje é dia de tênis!”, escreveu ela na legenda da publicação com fotos do novo desafio.

A prática esportiva é apenas um dos reflexos das mudanças adotadas por Thais nos últimos meses. Desde que decidiu transformar seus hábitos, ela perdeu 52 kg, resultado da combinação entre reeducação alimentar, exercícios físicos e acompanhamento médico e psicológico. Parte dessa jornada incluiu uma cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico.

A bariátrica foi o primeiro passo?

Na verdade, não. Antes mesmo do procedimento cirúrgico, Thais precisou emagrecer cerca de 30 kg como parte da preparação. Após a operação, eliminou mais 22 kg — somando os atuais 52 kg a menos em relação aos 200 kg que pesava no início do processo. Hoje, a influenciadora está com aproximadamente 148 kg e celebra cada nova experiência proporcionada pela leveza conquistada.

Mais do que a perda de peso, Thais destaca os ganhos em autoestima e qualidade de vida. O método cirúrgico reduziu a absorção de nutrientes, mas o verdadeiro diferencial, segundo ela, tem sido a disciplina no dia a dia. O tênis, que agora faz parte da sua rotina, simboliza não apenas uma nova modalidade, mas também a superação de antigos limites.

