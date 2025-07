George Freitas reage após ser chamado de mau caráter por advogado de Dona Ruth

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia — uma das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça em 2021 — se pronunciou nesta terça-feira (15/7) após ser chamado de “mau caráter” pelo advogado Robson Cunha, que representa Dona Ruth Moreira, mãe da artista. A declaração foi feita após uma entrevista do jurista à LeoDias TV. Em resposta, Freitas classificou a atitude como “baixa” e disse estar decepcionado com o profissional.

Em uma gravação exibida pelo programa Fofocalizando, do SBT, Freitas afirmou que sua postura sempre foi transparente. Ele relembrou que já havia falado publicamente sobre a minuta do acordo com a seguradora do avião e negou qualquer tentativa de manipulação. “Minha palavra não fez curva”, reforçou. Segundo ele, Robson Cunha já havia recebido a proposta da seguradora, que previa divisão de 50% do valor entre as partes.

Produtor e Marília Mendonça: Reprodução/ Instagram Produtor e Marília Mendonça: Reprodução/ Instagram

Entenda o caso do seguro

De acordo com o pai de Henrique Bahia, o motivo principal para aceitar apenas 50% do valor do seguro foi o bem-estar do neto, filho do produtor. “A gente tem que olhar pro menor, é quem tem necessidade”, explicou. Freitas disse que priorizou o acolhimento da criança, garantindo acesso à educação de qualidade e moradia. Para ele, esperar que o neto tivesse acesso ao valor só aos 25 anos seria negligenciar suas necessidades imediatas.

A decisão foi escondida da família?

Segundo George, não. Ele garantiu que todos os amigos e familiares tinham conhecimento do acordo desde 2023, quando foi assinado e o valor recebido. “Não era segredo pra ninguém”, afirmou. O pai do produtor deixou claro que tomou a decisão de forma consciente e sempre pensando no futuro do neto, destacando que cada um é livre para julgar os meios, mas reafirmando sua intenção de proteger a criança.

