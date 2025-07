Zuri faz 2 meses! Brunna Gonçalves mostra festa encantadora com tema “abelhinha”

Nesta segunda-feira (14), Brunna Gonçalves encantou os fãs ao mostrar os detalhes da festinha de dois meses da filha Zuri, fruto de seu casamento com a cantora Ludmilla. A celebração seguiu um tema doce e lúdico: “abelhinha”. A decoração contou com bolo personalizado e balões nos tons de amarelo, dourado e branco, criando um ambiente delicado e alegre para a bebê.

Além de mostrar momentos felizes, Brunna tem usado as redes sociais para compartilhar com sinceridade as dificuldades da nova fase. Ela tem falado abertamente sobre os desafios da amamentação e os altos e baixos hormonais do puerpério. “Acabei de dar mamá agora, vou tomar café e usar a bombinha… faço isso sempre para estimular a produção, porque a Zuri mama muito!”, contou ela, em um dos vídeos.

O puerpério está chegando ao fim?

Sim, e Brunna não escondeu a felicidade. Entre risos, ela comemorou o encerramento desse período intenso de adaptação física e emocional: “Desculpa, gente! Meu puerpério tá quase acabando, falta só uma semana, glória a Deus!”, brincou, demonstrando alívio e bom humor.

A dançarina tem sido transparente com sua experiência como mãe de primeira viagem. Em seu perfil, divide desde momentos íntimos com a filha até reflexões sobre autocuidado e rotina materna. Com isso, Brunna tem se tornado uma voz acolhedora para muitas mães que passam por vivências semelhantes.

