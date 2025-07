MC Daniel reage com indignação após ser chamado de “abusivo” por amigo da ex

SIGA NO

Nesta segunda-feira (14/7), o cantor MC Daniel foi às redes sociais para rebater duramente declarações feitas por Rapha Werneck, amigo da influenciadora Lorena Maria, ex-companheira do artista. Nas publicações, Rapha acusou o funkeiro de ter comportamentos agressivos e abusivos durante o relacionamento, além de chamá-lo de “falso” e “manipulador”.

O cantor negou veementemente qualquer tipo de agressão à ex-namorada. Em um desabafo, declarou: “Nunca gritei, nunca xinguei, nunca encostei um dedo na Lorena. Primeiro por amor, depois por respeito. Ela é a mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso”.

Por que MC Daniel decidiu ir à Justiça?

MC Daniel afirmou que as acusações são infundadas, feitas por alguém que, segundo ele, sequer conviveu com o casal. Por isso, decidiu acionar a Justiça contra o autor das postagens. “Essas alegações não têm nenhuma base, são desprovidas de provas e serão enfrentadas judicialmente”, declarou ele em uma nota divulgada em seu Instagram.

O que foi dito nas redes sociais?

Rapha Werneck fez uma série de stories nos quais descreveu o funkeiro como “tóxico, abusivo, agressivo e narcisista”. Ele também insinuou que o comportamento de MC Daniel diante das câmeras seria apenas uma encenação. “Até pra dar um beijo tinha que ter câmera. Tudo fake!”, escreveu. Em outra publicação, reforçou: “De que adianta falar de Deus na frente das câmeras e tratar mal quem está ao lado? Isso é coisa de homem narcisista.”

O cantor deixou claro que não vai tolerar o que considera um ataque injusto à sua imagem e garantiu que todas as medidas legais já estão sendo tomadas. “Não vou deixar isso passar. Estão me difamando com base em mentiras. A Justiça vai ser acionada”, finalizou.

