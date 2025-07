“Foi um milagre”, diz Fabiano Menotti após escapar ileso de grave acidente

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, emocionou fãs ao relatar nas redes sociais o acidente de carro que sofreu no último domingo (13/7). O veículo em que estava capotou na BR-040, próximo a Juiz de Fora (MG), enquanto seguia para um show no interior do Rio de Janeiro. Apesar do susto, Fabiano saiu sem ferimentos graves e descreveu o ocorrido como um “milagre”.

Em uma postagem com fotos do carro destruído, Fabiano escreveu: “Milagre não é só quando o impossível acontece. É também quando o pior não acontece. Ele está cuidando.” A frase, acompanhada de emojis de oração, rapidamente mobilizou seguidores e amigos do cantor, que celebraram o livramento com mensagens de fé e apoio.

Fabiano Menotti: Reprodução/ Instagram

Alguém se feriu?

Segundo o cantor, ele estava acompanhado de seu secretário, Heleno, que teve apenas um pequeno corte na mão. Um terceiro envolvido, identificado como Antônio, também saiu sem lesões graves. “O carro acabou, mas nós estamos muito bem”, afirmou Fabiano. O impacto do acidente foi forte, mas, felizmente, todos os ocupantes saíram com vida e sem maiores consequências.

Mesmo após o acidente, Fabiano decidiu seguir com a agenda. Ele foi até a cidade de Cordeiro (RJ), onde se apresentaria naquela mesma noite. “Não tinha por que eu não vir aqui cumprir, cantar e comemorar essa bênção de Deus na minha vida, na vida do Heleno e na vida do Antônio”, declarou em vídeo. A atitude do cantor surpreendeu os fãs e foi vista como prova de gratidão e superação.

Qual foi a reação do público?

Nas redes sociais, seguidores lotaram os comentários com palavras de alívio e fé. “Graças a Deus todos estão bem”, disse um fã. Outros destacaram o “livramento” e a presença divina naquele momento. A comoção reforçou o carinho do público com a dupla sertaneja e evidenciou o impacto do episódio.

Fabiano ainda não detalhou como será o andamento da agenda após o susto, mas deixou claro que está bem física e emocionalmente. O episódio, embora traumático, virou um momento de reflexão e agradecimento para o cantor. “Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações”, finalizou.

