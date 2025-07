Pai de produtor morto explica decisão de acordo com mãe de Marília Mendonça

George Freitas, pai de Henrique Bahia — produtor de Marília Mendonça que também morreu no trágico acidente aéreo de novembro de 2021 — falou pela primeira vez sobre o motivo que o levou a aceitar um acordo com Ruth Moreira, mãe da cantora. A empresária teria ficado com metade do valor da apólice do seguro da aeronave, o que gerou críticas e polêmica nos últimos meses. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, George explicou que sua prioridade sempre foi o bem-estar do neto, filho de Henrique.

“Esse acordo foi feito em 2023. Todo mundo sabia, não foi segredo. Amigos, família, todos comentavam”, relatou. Segundo ele, aceitar a proposta era a única forma de garantir estabilidade ao menino que perdeu o pai. “A gente tem que olhar para o menor, é quem tem necessidade. Eu apoiei porque, se não fosse isso, hoje não teríamos nada”, afirmou George.

Produtor e Marília Mendonça: Reprodução/ Instagram Produtor e Marília Mendonça: Reprodução/ Instagram

O que estava em jogo na decisão?

Ele contou que pensou nas necessidades básicas do neto: “Uma casa, uma boa escola, acolhimento… Tudo isso era urgente. O pai dele se foi. Não dava para deixar o menino esperando uma herança que só chegaria aos 25 anos”. George também destacou que a maneira como o acordo foi feito pode ser discutida, mas acredita que cada um deve refletir sobre suas escolhas. “Cada um tem sua consciência para julgar.”

Ao ser questionado sobre a possibilidade de contestar o acordo judicialmente, George foi direto: não pretende processar Dona Ruth. Ele preferiu evitar conflitos e encerrar o assunto em respeito à memória do filho e pelo bem do neto.

Quanto foi pago e como ficou a divisão?

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o seguro da aeronave previa US$ 1 milhão em indenizações — com US$ 200 mil destinados a cada uma das cinco vítimas do acidente. Dona Ruth, segundo informações, teria recebido metade da quantia que caberia às outras famílias: cerca de US$ 100 mil de cada. Ela teria feito isso com respaldo judicial, conforme explicou em entrevista ao Fantástico.

Durante a entrevista, Dona Ruth relembrou que, além da filha, também perdeu o irmão no desastre aéreo. “O povo esquece que eu também perdi um irmão. Não era só a Marília. Eu vivi dois lutos naquele dia”, afirmou.

The post Pai de produtor morto explica decisão de acordo com mãe de Marília Mendonça appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.