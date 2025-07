Após acusações de amigo, Lorena Maria defende MC Daniel e nega agressão

O fim do relacionamento entre Lorena Maria e MC Daniel, ganhou contornos dramáticos nesta segunda-feira (14), após um amigo da influenciadora levantar acusações graves contra o funkeiro. No entanto, foi a própria ex-companheira do cantor que usou suas redes sociais para rebater as especulações e negar qualquer episódio de agressão ou dependência emocional.

“Daniel NÃO é esse ‘monstro’ que estão achando, não acho que estou defendendo, apenas sendo justa”, escreveu Lorena em um desabafo publicado nos Stories do Instagram. Ela ainda fez questão de pontuar: “E não, ele nunca me agrediu! E não tem ninguém me forçando a falar nada. Só não quero carregar o fardo de ter prejudicado alguém injustamente”.

Reação à acusação de amigo causou nas redes

O pronunciamento da influenciadora veio após a repercussão de uma série de publicações feitas por Rapha Werneck, amigo próximo de Lorena, que não poupou críticas ao funkeiro. “Tóxico, abusivo, agressivo e enganador. Tudo montado, tudo fake!”, disparou ele, inflamando os comentários nas redes sociais. “Até pra dar um beijo tinha que ter câmera pra se fazer de bom moço. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. FALSO!”.

Em outra postagem, Rapha seguiu atacando: “De que adianta fazer coraçãozinho, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdém, ofensas e palavras de baixo calão?”.

As acusações não passaram batido, e a empresária decidiu esclarecer: “Não procede absolutamente NADA do que o Rafael falou. NADA. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que, não é?”, questionou.

Lorena Maria desmente falas de seu amigo, Rafael – Reprodução Instagram

Lorena fala em recomeço e afirma: “Vou sair limpa”

Mãe de Rás, de apenas cinco meses, Lorena Maria afirmou que deseja seguir em frente sem carregar mágoas ou prejudicar o pai de seu filho. “Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões”, destacou. “Para mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho do furacão e vou sair dele limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém.”

Mesmo diante do turbilhão, ela não hesita em reconhecer a importância de MC Daniel na vida do filho. “Tenho certeza que o Rás tem um ótimo pai”, declarou.

The post Após acusações de amigo, Lorena Maria defende MC Daniel e nega agressão appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.