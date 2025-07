Advogada confessa ter traído Dimitri Payet com ex-jogador do Vasco

A relação turbulenta entre Larissa Ferrari e Dimitri Payet ganhou mais um capítulo explosivo. A advogada, que já acusou o francês de agressão física e psicológica, confirmou que também viveu um breve affair com outro ex-jogador do Vasco da Gama: o chileno Gary Medel. A revelação, feita à coluna de Fábia Oliveira, jogou ainda mais lenha na fogueira das polêmicas que cercam o ex-meia francês, denunciado recentemente pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O envolvimento com Medel teria ocorrido no final de 2023, enquanto Larissa ainda trocava mensagens com Payet. Apesar de não terem se encontrado pessoalmente à época, o francês interpretou o encontro da loira com o zagueiro chileno como uma traição, dando início a uma série de brigas recheadas de ciúmes e descontrole emocional.

“Dimitri considerou uma traição”

Em seu depoimento à coluna, Larissa Ferrari confirmou que o encontro com Medel foi breve, mas o suficiente para abalar os ânimos de Payet. “Foi no começo, quando eu e o Payet estávamos conversando muito, só que ele [Payet] considerou isso uma traição. Na cabeça dele, a gente já tinha um relacionamento, mas a gente não tinha se visto pessoalmente ainda, mas ele reclamou”, revelou.

Ela ainda explicou que viu o chileno apenas uma vez, mas a ligação com Payet acabou se intensificando logo em seguida. “A gente saiu uma vez, e depois disso eu me apaixonei pelo Dimitri. Ele queria me ver mais vezes, que eu viajasse. Ainda tenho contato com ele, mas o Dimitri tinha muito ciúmes. Às vezes, acho que era melhor eu ter ficado com o Medel, porque o Dimitri me lascou a cabeça”, completou.

Segundo a advogada, o encontro aconteceu em um hotel onde o elenco do Vasco estava concentrado. Gary Medel, por sua vez, havia se separado recentemente da jornalista espanhola Cristina Morales, com quem tem dois filhos.

“Ele mereceu”, disparou Larissa Ferrari

Ao ser questionada sobre um possível arrependimento, Larissa foi categórica: “Mas hoje, olhando pra trás, acho que o Dimitri mereceu mesmo eu ter ficado com o Medel, porque depois de tudo que ele me fez? Eu deveria ter ficado mais vezes.”

A relação entre Larissa Ferrari e Payet teria durado cerca de sete meses, entre setembro de 2024 e março deste ano, marcada por episódios intensos de controle, ciúmes e práticas sexuais incomuns, conforme relatado por ela em outras entrevistas.

Denúncia formalizada por violência psicológica

No mês passado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro formalizou a denúncia contra Dimitri Payet por violência psicológica. Segundo a promotoria, o jogador teria causado severos danos emocionais à advogada, com comportamentos descritos como humilhantes, manipuladores e degradantes.

Apesar de inicialmente arquivado, o caso foi retomado após recurso da defesa de Larissa Ferrari, levando o MP a reconsiderar e acatar a denúncia. O processo segue em andamento, e a repercussão do caso coloca o nome de Payet sob forte escrutínio.

