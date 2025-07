Apresentador é demitido após 83 denúncias

SIGA NO

O universo gastronômico britânico foi sacudido por um escândalo que envolve o renomado apresentador do MasterChef UK. Gregg Wallace, de 60 anos, foi oficialmente demitido após a divulgação de um relatório independente que expõe mais de 80 acusações contra ele. A investigação detalha um histórico preocupante de comportamentos inapropriados, acumulados ao longo de quase duas décadas, entre 2005 e 2024.

Segundo o documento, 45 das 83 denúncias foram consideradas procedentes. Os relatos incluem episódios de assédio moral e sexual, piadas de teor impróprio, toques físicos sem consentimento, comentários de cunho racista e até episódios em que o apresentador teria ficado nu em ambientes de trabalho. Muitos desses casos ocorreram durante gravações realizadas pela Banijay, produtora responsável pelo reality, enquanto outros foram registrados em eventos como festas, premiações e bastidores de outras produções televisivas.

Diagnóstico de autismo e defesa polêmica

Após o escândalo vir à tona, Gregg Wallace tentou se defender das acusações, classificando algumas como “sensacionalistas”. Em sua declaração, revelou ter recebido um diagnóstico de autismo durante o processo de investigação. O relatório reconhece que a condição pode ter influenciado certos comportamentos, mas Wallace foi direto ao afirmar: “não quero usar isso como desculpa”.

Apesar da tentativa de amenizar os danos, o diagnóstico não foi suficiente para barrar a decisão da emissora, que optou por afastá-lo imediatamente da atração que apresentou por tantos anos.

Posicionamento da BBC e da produtora do MasterChef UK

Em nota oficial, a BBC pediu desculpas públicas às vítimas, admitindo falhas graves no tratamento das denúncias anteriores. “Mais poderia e deveria ter sido feito anteriormente”, afirmou a emissora. Já a Banijay reconheceu que seus protocolos internos não foram eficazes para coibir os abusos e também assumiu responsabilidade pela condução equivocada dos episódios.

A permanência de episódios já gravados com Gregg Wallace ainda é incerta, e o futuro do MasterChef UK segue em suspensão enquanto a repercussão do escândalo toma conta da mídia britânica e internacional.

