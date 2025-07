Ex-de Fiuk denuncia vídeo íntimo vazado criado por IA

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Maia Lozano, ex-namorada do cantor Fiuk, foi surpreendida nesta semana por um golpe que circula em grupos do Telegram e vem utilizando sua imagem de forma fraudulenta. Um vídeo gerado por inteligência artificial, no formato conhecido como deepfake, simula cenas íntimas entre os dois e está sendo comercializado por R$ 99 como se fosse verdadeiro.

“Olha, o trabalho ficou até bem feito. Mas é fake, gente. Dá para ver que foi criado por IA. O rosto até lembra, mas o corpo não é meu. E nunca gravei nada com o Fiuk. Isso é invenção digital com cara de golpe”, declarou Maia ao reagir publicamente pela primeira vez.

Prints, links e crime digital

A influenciadora relatou que foi alertada por seguidores, que começaram a enviar prints e links com chamadas apelativas anunciando o suposto vazamento. “Dei risada, o povo acredita em tudo. Mas o mais grave é usarem minha imagem para ganhar dinheiro com mentira. Isso é crime e vou buscar meus direitos.”

Apesar do tom descontraído com que trata o caso nas redes, Maia Lozano já contratou um advogado especializado em direito de imagem e anunciou que pretende registrar uma queixa formal. “Lá é tudo de verdade, com qualidade, sem truque digital”, reforçou, ao lembrar que seus conteúdos oficiais estão disponíveis apenas na plataforma Privacy, onde possui selo de verificação.

“Vai aparecer até versão hot da Ana Maria Braga”

Com ironia e bom humor, Maia brincou com o fato de seguidores acreditarem em conteúdos visivelmente falsos. “O curioso é que muitos me acompanham, sabem que nunca gravei nada com o Fiuk e ainda assim compram esse conteúdo falso. Deve ser fetiche (risos). Mas é sério: se a galera continuar acreditando em vídeo de IA, logo aparece até versão hot da Ana Maria Braga.”

Violência digital e lucro indevido com imagens femininas

A influenciadora aproveitou o episódio para fazer um alerta sobre os riscos do uso da inteligência artificial de forma criminosa, especialmente na indústria pornográfica. “Hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode ser com qualquer mulher. Isso é uma forma de violência digital. E pior: tem gente lucrando com nossas imagens sem qualquer autorização. Precisamos discutir esse tema com seriedade.”

The post Ex-de Fiuk denuncia vídeo íntimo vazado criado por IA appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.