Duda Nagle assume namoro com nutricionista

Na tarde da última quinta-feira (10), Duda Nagle assumiu publicamente seu relacionamento com a nutricionista Mariane Heller, de 31 anos. Em um carrossel de fotos publicado nas redes sociais, o ator mostrou momentos íntimos com a nova companheira e resumiu o sentimento atual em poucas palavras: “muita sorte”.

As imagens exibem o casal em três situações distintas: em uma cidade fria, curtindo a praia e em clima de intimidade dentro de casa — com direito a marcas de batom e sorrisos coladinhos. A publicação gerou grande repercussão, mas o que realmente surpreendeu foi a reação da ex-mulher do ator, a apresentadora Sabrina Sato.

Sabrina Sato aprova a nova relação

Em um gesto inesperado — e bastante maduro —, Sabrina Sato, mãe da pequena Zoe, demonstrou apoio ao novo relacionamento do ex-marido. Nos comentários de uma foto em que Duda aparece com a família de Mariane, a apresentadora escreveu: “Linda e feliz da vida”, se referindo à atual do ator, que ela já segue nas redes sociais.

O comentário foi interpretado por muitos como uma mensagem de aprovação e mostrou que os dois mantêm uma boa relação mesmo após a separação. Atualmente, Sabrina está casada com o ator Nicolas Prattes, com quem vive na Suíça ao lado da filha.

Leda Nagle também se derrete pela nova nora

Além da ex, quem também reagiu com entusiasmo ao novo casal foi Leda Nagle, mãe de Duda. A jornalista não economizou nas palavras e deixou sua bênção pública: “Viva o amor! Sejam muito muito felizes”. A aprovação familiar consolidou ainda mais a boa recepção do público ao novo romance.

Nos comentários, seguidores elogiaram a maturidade dos envolvidos e celebraram a fase amorosa do ator. “Bonitos e leves”, escreveu uma fã. “A Sabrina é um ícone até nas relações passadas”, disse outra internauta.

Nova fase após recomeços

Este é o primeiro relacionamento oficial de Duda Nagle desde o fim do casamento com Sabrina Sato, encerrado em março de 2023. Depois de um breve envolvimento com a empresária Michele Balsamão Morais, agora o ator vive um novo capítulo ao lado de Mariane Heller, e tudo indica que ele está pronto para virar a página — com direito a bênçãos públicas, comentários carinhosos e muita sorte no amor.

