Saiba quem é a filha de Mr. Catra presa em operação policial no RJ

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desvendou um esquema de fraude que lesou centenas de aposentados — e trouxe à tona um nome inesperado: Julia Garcia Domingues, de 28 anos, uma das 32 filhas do lendário funkeiro Mr. Catra, foi presa na quarta-feira (09/07) sob acusação de integrar a quadrilha responsável por aplicar golpes milionários.

A jovem foi um dos alvos da Operação Falsa Portabilidade, que prendeu sete pessoas e cumpriu mandados também em Minas Gerais, Acre e Santa Catarina. A investigação revelou que o grupo criminoso fraudava empréstimos consignados com falsas promessas de juros menores, induzindo as vítimas — em sua maioria aposentados e pensionistas — a assinarem novos contratos. No final, o valor dos empréstimos caía nas contas dos estelionatários, e os idosos ficavam apenas com dívidas maiores.

Julia no centro das fraudes

De acordo com a delegada Josy Lima Leal Ribeiro, que comanda o caso, a atuação do grupo era meticulosa e causava enorme prejuízo às vítimas. “Esses estelionatários se passavam por consultores financeiros e ofereciam propostas para reduzir os juros dos empréstimos. As vítimas, convencidas pelos golpistas, acabavam contratando novos empréstimos. No fim, ficavam com novas dívidas, enquanto os criminosos ficavam com o valor total do 2º contrato”, detalhou a investigadora.

Segundo a polícia, Julia cedia suas contas bancárias para receber os valores desviados e, em alguns casos, também participava da falsificação de documentos. Um dos golpes chegou a causar prejuízo de R$ 400 mil a uma única vítima.

Vida de luxo e homenagens ao pai nas redes

Nas redes sociais, a imagem de Julia Garcia Domingues destoava completamente de sua realidade criminal. Ela exibia uma rotina cercada por luxo, com viagens internacionais, roupas de grife e ensaios fotográficos sofisticados. Ao mesmo tempo, demonstrava afeto e saudade do pai, falecido em 2018 em decorrência de um câncer.

“Queria tanto poder te ver pelo menos um dia, te abraçar e comer um peixe com você, te amo todos os dias!”, escreveu em uma publicação dedicada ao eterno funkeiro Mr. Catra.

