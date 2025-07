Pedro Scooby está vivendo uma fase intensa e cheia de mudanças. Com a casa cheia, os gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, vieram passar as férias com ele, juntando-se à pequena Aurora, de 2 anos e meio, e ao primogênito Dom, de 13 — a rotina do surfista ganhou novos contornos. Dom, que decidiu morar com o pai no Brasil, parece ter sido o catalisador de uma transformação notável.

Cíntia Dicker, esposa de Scooby, não poupou elogios ao companheiro. “Ele já era um paizão, mas agora está ainda mais presente. Com o Dom aqui, ele entendeu a responsabilidade de acompanhar de perto dever de casa, escola… mudou mil vezes para melhor”, afirmou a modelo em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

Foto Destaque: Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) (Foto: Reprodução/Guilherme Tripa) Pedro Scooby no Nosso Camarote, na Sapucaí. (Foto: Muuvies/ Estar Comunicação)

Luana Piovani aprovou a mudança?

Surpreendendo muitos, até Luana Piovani reconheceu os efeitos positivos da decisão. A atriz, que sempre foi franca sobre os desafios da coparentalidade com Scooby, declarou recentemente no Fantástico que ficou satisfeita com a escolha de enviar Dom para morar com o pai. “Meu filho está feliz, meu ex-marido virou um pai melhor, mais responsável. Está me surpreendendo positivamente”, disse.

A convivência entre Cíntia e Luana é tranquila?

Segundo Cíntia, sim. A relação entre ela e Luana sempre foi pautada pelo diálogo e respeito. “A gente sempre conversou. Acho que mulher se entende melhor. Quando ela sentia que algo precisava melhorar, falava comigo com clareza”, revelou.

Essa comunicação direta teria contribuído para o equilíbrio familiar — e, agora, todos colhem os frutos de uma decisão que, embora desafiadora, parece ter unido ainda mais todos os envolvidos.

The post Cíntia Dicker fala sobre nova fase de Scooby com Dom: “Virou outro pai” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.