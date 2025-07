Rafael Cardoso desabafa sobre distância dos filhos: “Dois anos sem os ver”

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, comoveu seguidores ao usar as redes sociais, nesta terça-feira (8/7), para desabafar sobre a ausência dos filhos. Ele afirmou estar há quase dois anos sem ver Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7, frutos do relacionamento com a ex-esposa, a influenciadora Mari Bridi. Segundo o ator, a separação dos filhos está ligada a um processo judicial que corre em segredo de Justiça.

Apesar de alegar estar “limpo, bem e trabalhando”, Rafael afirma que, até o momento, não conseguiu reverter a decisão que o impede de ter contato com as crianças. Na publicação, feita junto a uma foto do filho mais novo, ele escreveu: “Dois anos já sem os ver… Não existem mais desculpas. Eu creio que jajá estaremos juntos! Deus no controle”.

Mari Bridi se pronunciou sobre o caso?

Sim. Embora o processo siga sob sigilo, Mari Bridi já se manifestou publicamente. A influenciadora confirmou a existência de uma medida protetiva contra Rafael, estabelecida para resguardar tanto a sua segurança quanto a dos filhos. O fim do casamento, que durou cerca de 15 anos, foi anunciado em dezembro de 2022, com relatos de um período turbulento.

E a relação com a filha mais nova?

Além de Aurora e Valentim, Rafael também é pai de Helena, de um ano, fruto do atual relacionamento com a influenciadora Carol Ferraz. Em janeiro deste ano, o ator comentou nas redes sobre o fato de os filhos ainda não se conhecerem pessoalmente. Em uma postagem, ele compartilhou um print de chamada entre as irmãs e escreveu: “O amor das duas já é gigante mesmo sem ter estado juntas fisicamente”.

