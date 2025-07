Roberta Miranda rompe o silêncio e detona mãe de Marília Mendonça

Uma nova e inesperada reviravolta abalou o universo sertanejo nesta terça-feira (9). A cantora Roberta Miranda, um dos grandes nomes da música brasileira, usou suas redes sociais para criticar duramente Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, em meio às recentes denúncias envolvendo a disputa judicial do seguro referente ao trágico acidente aéreo que vitimou a cantora em 2021.

Nos comentários de uma publicação da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Roberta não poupou palavras: “A conta chegou”. A frase, enigmática e cortante, foi interpretada por muitos como um alerta sobre supostas verdades que estariam vindo à tona. Em seguida, a artista fez duras acusações contra empresários do ramo sertanejo, afirmando ter sido boicotada por nomes influentes do setor.

Acusações de boicote e gravações reveladoras

No mesmo desabafo, Roberta Miranda alegou ter sido alvo de retaliações organizadas por empresários da música, que, segundo ela, teriam tentado barrar sua participação em shows. “Tenho áudios de um colega me retirando de um show em Campina Grande. Quem estava presente na reunião ficou indignado e me enviou o áudio”, revelou. Ainda segundo a artista, há registros de dois empresários afirmando: “Não contratem a RM, o cachê é alto e ela exige jatinho”. Roberta explicou que só não tornou o material público anteriormente por decisão de sua empresária.

Disputa milionária e divisão polêmica do seguro

As críticas à mãe de Marília Mendonça se intensificaram após a divulgação de detalhes sobre a apólice do seguro da aeronave envolvida no acidente. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, Ruth Moreira teria procurado a seguradora menos de 24 horas após a queda do avião, com a intenção de negociar os valores. A apólice previa US$ 1 milhão, sendo US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas. No entanto, Dona Ruth teria exigido metade do montante total, justificando que sua filha era a figura central do voo.

A alegação foi reforçada por um áudio divulgado pelo Bahia Notícias, em que George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, também falecido na tragédia, afirma: “Ela disse que só aceitava se ficasse com 50%, porque a filha dela era a importante do voo”.

Nova denúncia agrava situação de Ruth Moreira

Além das acusações relacionadas ao seguro, uma nova denúncia trabalhista agravou ainda mais a situação. A produtora Wilkéssia Azevedo, amiga de Henrique Bahia, usou as redes sociais para expor que Ruth Moreira estaria negando o vínculo empregatício entre o produtor e as empresas de Marília Mendonça. “Três anos! E a senhora que está à frente das empresas da Marília, negando o vínculo empregatício. Negando o direito de um trabalhador que perdeu a vida de garantir um futuro ao filho que ficou”, desabafou.

Silêncio e pressão pública

A repercussão das declarações de Roberta Miranda e das denúncias contra Dona Ruth acendeu um alerta nas redes sociais e nos bastidores da música sertaneja. Até o momento, Ruth Moreira não se manifestou publicamente sobre as acusações, mas a pressão tem aumentado significativamente.

Enquanto isso, os fãs de Marília Mendonça seguem divididos entre a comoção pela perda da rainha da sofrência e o desconforto diante dos conflitos jurídicos e familiares que vieram à tona após sua partida.

