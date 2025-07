Pai de Juju Salimeni morre aos 80 anos

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Ontem, terça-feira (8) começou com uma notícia devastadora para os fãs de Juju Salimeni. A influenciadora comunicou publicamente a morte de seu pai, Neuti Corrêa, aos 80 anos, vítima de uma parada cardíaca fulminante. O falecimento ocorreu de forma completamente inesperada, dentro de casa, sem qualquer sintoma ou sinal de alerta. Segundo Juju, ele não apresentava nenhum problema de saúde aparente, o que tornou a despedida ainda mais dolorosa.

“Ele nos deixou sem avisar, sem nenhuma doença, sem tempo para despedidas”, escreveu Juju em um emocionante desabafo nas redes sociais. Ainda em choque com a perda, ela completou: “E de repente ele se foi… Hoje perdi meu pai…”.

Discrição familiar e comoção pública

Mesmo com uma carreira marcada pela visibilidade desde os tempos de Pânico na TV, Juju Salimeni sempre foi bastante reservada quando o assunto era sua família. A relação com o pai, apesar de discreta, era de forte afeto. O comunicado pegou os fãs de surpresa, que se uniram em uma corrente de solidariedade nos comentários da publicação. A dor da perda foi sentida por milhares de seguidores, que acompanharam o lamento da influenciadora com mensagens de apoio.

A tragédia aconteceu apenas dois dias depois de um momento especial em sua vida pessoal. No último domingo (6), Juju e o noivo, Diogo Basaglia, comemoraram a conquista da nova casa do casal em Alphaville. A celebração incluiu um jantar íntimo com amigos, marcando uma nova fase. A súbita reviravolta evidenciou a imprevisibilidade da vida e deixou um contraste doloroso entre a felicidade recente e o luto repentino.

Juju Salimeni se despede do Pai

Ao encerrar sua homenagem, a ex-panicat compartilhou uma frase que ouviu de um amigo próximo, tentando ressignificar a perda com espiritualidade e gratidão. “Pessoas boas são assim, vão tranquilas… Que Deus o receba de braços abertos. Te amo, papai”, escreveu. A publicação ganhou milhares de interações e gerou comoção não apenas entre fãs, mas também entre colegas do meio artístico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni ???? (@jujusalimeni)

The post Pai de Juju Salimeni morre aos 80 anos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.