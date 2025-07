Abalada, Virginia Fonseca faz desabafo durante festa em Minas

Em clima de nostalgia e emoção, Virginia Fonseca protagonizou um dos momentos mais comoventes de sua trajetória pública. A influenciadora digital, que arrasta milhões de seguidores e comanda uma legião de fãs fiéis, decidiu abrir o coração durante uma festa junina organizada por ela mesma em Governador Valadares, cidade onde cresceu, no interior de Minas Gerais. O evento íntimo, realizado na última terça-feira (8), reuniu amigos próximos e familiares — todos levados a bordo de um jatinho particular.

Enquanto a quadrilha se desenrolava e as bandeirolas coloriam o céu mineiro, Virginia interrompeu a celebração para um discurso que arrancou lágrimas e aplausos. Com o microfone em mãos, ela compartilhou um relato sincero sobre o peso emocional que a fez retornar às suas raízes. “Eu sabia que se tudo desse errado eu tinha para onde voltar. E hoje eu tenho esse sentimento de que tenho vocês. Eu sei disso, mesmo a gente não tendo contato todos os dias, mesmo a gente não se falando todos os dias”, disse, visivelmente tocada.

A declaração surpreendeu os convidados e viralizou nas redes. Em seu discurso, Virginia revelou que enfrentou um período difícil e que buscou na cidade natal o alívio necessário para se recompor. “Eu tenho força para seguir em frente sabendo que eu tenho todos vocês. E que, se um dia eu precisar, eu tenho todos vocês. E é isso que eu senti no momento em que eu me senti ruim, eu falei: ‘Cara, eu vou para Valadares, vou distrair a cabeça com as pessoas que eu amo’”, afirmou.

Com uma fala marcada pela gratidão e pelo afeto, a influenciadora também mencionou a companhia de amigos que viajaram de Goiânia especialmente para a ocasião, além da presença de sua mãe, Margareth Serrão, que foi peça-chave nesse reencontro. “Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Claro que com uma parte da minha família – minha família é muito grande. Eu pretendo que a gente se encontrar mais vezes, se reunir mais vezes, e viver esse momento mais vezes porque é muito especial e muito importante para mim. E acredito que para todos vocês”, completou ela, em meio a lágrimas e abraços.

Enquanto curte a pausa em Minas Gerais, os três filhos de Virginia, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo permanecem sob os cuidados dos avós paternos na fazenda da família em Goiás.

