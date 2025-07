Vídeo: Edu Guedes deixa UTI após cirurgia delicada no pâncreas

A manhã desta quarta-feira (9/7) começou com alívio e esperança para os fãs de Edu Guedes. O chef e apresentador recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde que foi submetido a uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor no pâncreas.

A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial enviado ao portal Metrópoles pela assessoria do apresentador. “Começamos o feriado de 9 de julho compartilhando as melhores notícias: o chef e apresentador Edu Guedes recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta manhã e segue se recuperando de forma extraordinária”, destacou a equipe.

Recuperação de Edu Guedes

A nota ainda ressalta a força do apresentador, que é casado com Ana Hickmann, e a importância do apoio recebido nas últimas semanas. “Sua força e resiliência serão fundamentais durante a jornada de recuperação. Reiteramos nosso agradecimento por toda manifestação de apoio, carinho e solidariedade.”

A cirurgia, cercada de preocupações devido à gravidade do diagnóstico, foi considerada bem-sucedida. Desde então, o estado de saúde de Edu Guedes vem evoluindo positivamente, o que renovou o otimismo da equipe médica e dos familiares.

A expectativa agora é que o apresentador continue sua recuperação em ambiente hospitalar fora da UTI, com a possibilidade de alta definitiva nas próximas semanas.

Pronunciamento de Edu Guedes

“Há duas semanas tive uma crise renal, fui hospitalizado, no exame o doutor detectou uma pedra, tive que fazer um canal, fiz uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha 1,6cm. Aí, posteriormente os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2cm no pâncreas. Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam a pior coisa do mundo, mais a investigação do doutor, salvaram a minha vida. Fizemos duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada. A equipe médica decidiram me operar bem rápido, a cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, eles retiraram a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço”, disse.

Emocionado, completou: “Minha recuperação está sendo ótima. Já estou no quarto, mando esse vídeo não só para informar, mas para tranquilizar os que gostam de mim e do meu trabalho. Agradeço demais a Ana, a Maria, meus pais, minha família, e tantos amigos, muitos brasileiros, que não tinha ideia da dimensão de que gostam de mim. Estou recebendo toda essa força para melhorar e me curar também. Obrigado”.





