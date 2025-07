Felipeh Campos manda recado afiado para Sonia Abrão

O clima pesou entre dois nomes conhecidos da televisão brasileira. Na última terça-feira (8), Felipeh Campos usou seu canal no YouTube para rebater uma provocação velada feita por Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!, durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha. Na ocasião, ao ser questionada sobre o jornalista, Sonia fingiu não saber de quem se tratava — atitude que desencadeou uma verdadeira avalanche de críticas e desabafos por parte de Campos.

Sem economizar palavras, ele relembrou os anos de convivência com a veterana e não hesitou em expor as motivações por trás de sua saída da emissora. “Você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem ao ponto de que durante quase oito anos eu convivi tão de perto de você, e foi justamente por te conhecer tão bem e conhecer toda a sua conduta, que eu preferi pedir demissão. Poderia escancarar tudo que eu vivi nos bastidores, mas sabe porque eu não vou fazer isso? Por respeito, inclusive ao seu público e a sua idade porque a minha educação não permite ser desrespeitoso inclusive com os mais velhos”, disparou o apresentador.

Felipeh Campos dispara críticas à postura da apresentadora e defesa de Cariúcha

A fala de Felipeh não parou por aí. Ele também condenou a forma como Sonia tratou Cariúcha, durante o mesmo programa. Em tom indignado, o jornalista acusou a apresentadora de incoerência com os princípios que costuma defender publicamente. “A sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua, como por exemplo a Cariúcha, que ontem você fez questão de acabar no programa da Blogueirinha. Você que se diz tanto lutar pelas mulheres, pelo respeito, que é contra o racismo, deveria compreender que a Cariúcha é uma mulher preta, da periferia, com uma história que ela mesma já compartilhou”, pontuou.

Acusações graves e recado direto

Felipeh foi ainda mais longe e insinuou que Sonia já teria enfrentado processos por assédio moral envolvendo outros colegas de trabalho. Em tom de desabafo, afirmou que suas críticas não são ingratidão, mas sim resposta à deslealdade que, segundo ele, presenciou. “Eu não cuspo no prato que eu comi, eu cuspo no prato de quem agiu com deslealdade comigo e com tantas outras pessoas que você insiste em menosprezar, ou você já esqueceu dos processos milionários que ex-colegas moveram contra o seu programa por assédio moral? E o que você insiste em fazer comigo é exatamente isso: assédio moral. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim”, disse.

“Que comecem os jogos”, diz o jornalista

A mensagem final foi um alerta direto à veterana da televisão. Sem papas na língua, Felipeh mandou um recado afiado e cheio de entrelinhas. “Eu só vou te mandar um recado: você me respeite da mesma forma que eu venho te respeitando. A pior maldade é fingir bondade, a pior maldade é ser hipócrita. Isso é insano. E com todo o respeito: você nunca foi a melhor pessoa para medir caráter ou atitudes alheias, pelo contrário, sei exatamente quem você é. E foi por isso que eu pedi demissão. E se é para ser assim, que comecem os jogos”, disparou.

O encerramento da declaração foi tão contundente quanto todo o discurso. “Você não passa de um hipócrita, eu volto a frisar, de tanto te conhecer, de tanto conviver com você, a melhor saída foi pedir demissão. Infelizmente eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários eu tenho aonde você trabalha, que tivessem a mesma oportunidade de voar bem longe de você”, concluiu.

